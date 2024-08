- Motociclista muore dopo aver colpito un mancino

Un incidente con un autocarro in svolta a Karlstein am Main (distretto di Aschaffenburg) ha causato la morte di un motociclista di 46 anni. È deceduto sul posto, secondo i resoconti della polizia.

Un autista di autocarro di 27 anni sembra non aver visto il motociclista in arrivo a un incrocio martedì. L'autocarro ha colpito frontalmente il 46enne, che aveva la precedenza e stava attraversando l'incrocio in linea retta, mentre svoltava a sinistra.

I motociclisti della zona sono stati avvertiti di prestare particolare attenzione a causa dell'aumento di incidenti simili. L'associazione dei motociclisti ha richiesto regolamentazioni più severe per garantire la sicurezza dei motociclisti sulle strade.

