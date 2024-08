- Motociclista incontra una situazione pericolosa con l'automobile, conseguenze potenzialmente pericolose

Un motociclista anziano di 66 anni ha subito gravi ferite potenzialmente fatali in un incidente con un'auto sulla strada statale 443, vicino a Hannover. In un pomeriggio di venerdì, una donna di 53 anni, secondo i primi resoconti, ha lasciato l'autostrada 7 all'incrocio di Laatzen con il suo veicolo. Intendendo fare una svolta a sinistra, non avrebbe notato il motociclista. Il rider gravemente ferito è stato portato in ospedale.

La strada statale 443 ha subito chiusure parziali e il traffico ha subito ritardi sulla strada per Kassel. La squadra investigativa del dipartimento incidenti stradali di Hannover sta indagando sul caso a causa dell'ipotesi di lesioni corporali colpose causate dallo scontro. Le autorità stanno cercando testimoni dell'incidente.

Le autorità invitano chiunque abbia assistito all'incidente sulla strada statale 443 a fornire informazioni. Mentre il motociclista ferito si riprende in ospedale, probabilmente sta riflettendo sulla decisione fatale di lasciare passare l'auto prima di fare la svolta.

