- Motociclista in fuga dalla polizia

Un motociclista ubriaco è fuggito dalla polizia ad Achim, nel distretto di Verden. Poiché il 29enne non aveva la targa sulla sua motocicletta, gli agenti hanno tentato di fermarlo per un controllo di routine, come riferito a mezzogiorno dalla polizia. Tuttavia, l'uomo è scappato a tutta velocità e, dopo un inseguimento, la polizia è riuscita a fermare la motocicletta, ma l'uomo ha tentato di fuggire a piedi e alla fine è stato catturato.

I controlli successivi hanno rivelato che la motocicletta non era registrata, l'uomo non aveva la patente e era anche ubriaco. Un test con l'alcolimetro ha dato un valore di due promille. È stato prelevato un campione di sangue. L'uomo ha riportato lievi ferite durante l'inseguimento e è stato trattato in un ospedale.

La polizia ha inizialmente tentato di fermare il motociclista a causa delle targhe mancanti, ma lui è fuggito. Dopo l'inseguimento, la polizia è riuscita ad arrestare l'uomo dopo che aveva tentato di fuggire a piedi.

Leggi anche: