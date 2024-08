Incrociato un segnale stradale - Motociclista gravemente ferito in collisione

Motociclista Soffre Gravi Ferite in Incidente in Vorpommern-Greifswald. Un uomo di 26 anni ha lottato per mantenere il controllo della sua moto su una strada rurale che collega Gützkow e Lüßow in una sera infrasettimanale, finendo per perdere l'equilibrio e finire fuori strada a destra. L'errore lo ha portato a sbattere contro una barriera di sicurezza e a cadere in una vicina scarpata. I servizi di emergenza lo hanno poi trasportato in un ospedale.

Dopo l'incidente, i motociclisti preoccupati che passavano di lì hanno offerto il loro aiuto. Nonostante gli sforzi di diversi motociclisti per aiutare, l'uomo ferito è stato portato in ospedale.

