- Motociclista ferito gravemente

Un ciclista ha fatto un capitombolo dalla sua bicicletta su un'autostrada e è stato sbalzato nel traffico in arrivo. Per fortuna, un veicolo in avvicinamento è riuscito a evitare l'impatto su una strada alpina vicino a Berchtesgaden (distretto di Berchtesgadener Land), ma il ciclista sfortunato non è riuscito a evitare la collisione con il veicolo. I servizi di emergenza hanno dovuto evacuare il uomo gravemente ferito in elicottero verso l'ospedale. Le prime indagini suggeriscono che il 24enne ha perso il controllo in una curva a causa di un errore nella guida.

L'incidente del ciclista è avvenuto su una strada alpina vicino a Berchtesgaden. Nonostante il veicolo abbia sterzato, il ciclista ha urtato un veicolo in un'area alpina, nota per la sua bellezza paesaggistica e il terreno impegnativo.

