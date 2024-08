- Motociclista ferito gravemente in collisione

Un motociclista ha subito gravi danni in un incidente, sbandando e urtando un palo e un palo del semaforo. L'individuo di 42 anni avrebbe sbandato sulla strada a Neckartailfingen (distretto di Esslingen), secondo le autorità. Nessun altro conducente è stato coinvolto nell'incidente avvenuto di venerdì. La causa del mancato controllo del veicolo da parte dell'uomo non è stata rivelata. Secondo la polizia, non era in possesso di una patente valida per motocicli.

L'uomo di 42 anni, a seguito di un incidente in cui ha sbandato sulla strada, ha urtato un palo e un palo del semaforo. Nonostante l'incidente non abbia coinvolto altri veicoli, è stato accertato che non era in possesso di una patente valida per motocicli.

Leggi anche: