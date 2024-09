- Motociclista ferito gravemente in collisione

Un motociclista ha subito gravi ferite in un incidente con un veicolo vicino a Maitenbeth (regione di Mühldorf am Inn). In una sera di domenica, un 22enne alla guida di un veicolo ha svoltato a sinistra in una rotatoria senza notare il motociclista di 33 anni, secondo il resoconto della polizia. I due veicoli si sono scontrati. Il motociclista è stato portato in ospedale. La rotatoria è stata completamente chiusa per circa due ore, secondo le informazioni della polizia.

Il recupero del motociclista in ospedale è stato lento a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Ulteriori indagini della polizia hanno rivelato che il conducente non aveva notato il motociclista prima di fare la svolta a sinistra.

