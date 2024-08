- Motociclista ferito gravemente dopo un incidente con un trattore

Ciclista ferito in incidente con un trattore a Gefrees, nel distretto di Bayreuth. Non è stata segnalata alcuna minaccia per la vita del ciclista. Il 34enne alla guida del trattore stava cercando di passare da un vialetto di una fattoria alla strada in un sabato, apparentemente senza notare il ciclista che aveva la precedenza. Il trattore è passato sopra la bicicletta del 54enne. Le autorità stanno indagando sulla condotta del guidatore del trattore per eventuali comportamenti a rischio.

Il ciclista ha avuto un incidente con il trattore, riportando ferite. Le indagini sulle azioni del guidatore del trattore sono in corso a causa del presunto mancato rispetto della precedenza.

Leggi anche: