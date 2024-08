- Motociclista ferito a morte in collisione

Un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'auto nel distretto della Grafschaft Bentheim. Il centauro è stato trasportato in elicottero in un ospedale, come riferito dalla polizia.

Secondo il rapporto, un autista di un'auto, mentre svoltava per entrare in una stazione di servizio a Nordhorn sabato, non ha notato il motociclista, causando un incidente. Il 27enne alla guida dell'auto è rimasto illeso. La polizia stima i danni totali intorno ai 11.500 euro.

L'incidente è avvenuto nel distretto della Grafschaft Bentheim, specificamente in un comune chiamato Nordhorn. L'incidente ha portato ad un'indagine condotta dalla polizia del distretto.

