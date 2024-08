- Motociclista e camion si scontrano a Geisa - un bambino di 11 anni ferito

Un motociclista e il suo passeggero undicenne sono entrati in collisione con un camion a Geisa. Il ragazzo è stato trasferito in elicottero all'ospedale con ferite gravi nel tardo pomeriggio di sabato, mentre il guidatore ha riportato ferite lievi, come riferito dalla polizia di Bad Salzungen domenica.

L'uomo era l'ultimo motociclista in un gruppo di circa dieci motociclisti sulla L1026, secondo i resoconti. Un camion stava guidando davanti ai motociclisti, con l'intenzione di svoltare a sinistra. Il motociclista avrebbe superato il gruppo, ma non ha notato il camion che svoltava e ha urtato il lato del guidatore. La polizia stima i danni in 10.000 euro.

Nella relazione della polizia, il guidatore era parte di un gruppo di circa dieci motociclisti. Nonostante l'incidente, gli altri motociclisti del gruppo hanno continuato il loro viaggio.

Leggi anche: