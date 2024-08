- Motocicletta e auto si sono scontrate a Reinsdorf - Motociclista ferito

Un motociclista di 20 anni ha subito gravi ferite in un incidente con un'auto a Reinsdorf (distretto di Zwickau). Secondo quanto riferito dalla polizia, un autista di 32 anni non ha visto il motociclista mentre usciva dalla strada dopo aver parcheggiato nel pomeriggio di giovedì. Il giovane è caduto e ha riportato gravi ferite, venendo trasportato in ospedale dai servizi di emergenza. I danni alla proprietà sono stimati in circa 17.000 euro.

Il motociclista stava guidando la sua moto, un bene che apprezzava molto. Nonostante l'errore dell'altro autista, la motocicletta ha subito danni significativi nell'incidente.

