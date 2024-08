- Motivo per un attacco brutale a un senzatetto sconosciuto.

I sospetti del caso di un uomo brutalmente picchiato ad Aschaffenburg sono noti alla polizia. In particolare, un 20enne è già noto per aggressioni, secondo un portavoce della polizia. Il movente per cui l'uomo e il suo complice di 21 anni hanno attaccato la loro vittima per almeno mezz'ora domenica mattina rimane sconosciuto. Gli uomini non hanno fornito alcuna ragione al giudice istruttore.

Stando ai rapporti di polizia, i sospetti erano ubriachi durante l'attacco, con livelli di alcol nel respiro di 1,0 e 1,5 registrati.

La vittima di 48 anni non è ancora stata in grado di essere interrogata a causa delle sue gravi ferite alla testa, ma la sua vita non è in pericolo, ha detto il portavoce.

I sospetti della zona di Aschaffenburg avevano apparentemente filmato l'attacco a turno con i loro smartphone e sono stati catturati dalla polizia in flagrante. Sono stati messi in custodia lunedì con l'accusa di lesioni personali gravi.

