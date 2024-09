Motivo medico di base per l'uso di veicoli collettivi

In una celebrazione comunitaria nella regione nord-ovest della Baviera, un individuo di 58 anni ha involontariamente investito cinque persone con il suo veicolo durante la sera di un lunedì. Dopo l'incidente, le autorità hanno dichiarato di non aver trovato alcuna prova che suggerisca un'azione criminale premeditata.

Sono emerse diverse teorie sull'apparente incidente stradale che ha causato lievi ferite a cinque persone durante una riunione religiosa nel nord-ovest della Baviera. "Sembra che non ci sia stata alcuna azione intenzionale", ha spiegato un portavoce della polizia. È più probabile che l'uomo più anziano, che ha investito diversi passanti nella zona, stesse attraversando un'emergenza medica.

Non ci sono indizi di terrorismo o tentato omicidio. Inizialmente, la polizia ha riferito che si sospettava un comportamento intenzionale da parte del tedesco, ma in seguito ha chiarito: "Non abbiamo trovato prove di un crimine capitale premeditato". Durante l'interrogatorio iniziale, non era chiaro se un episodio medico del conducente fosse alla base del suo comportamento o se l'incidente fosse stato deliberato, secondo la polizia.

Prima dell'incidente, l'uomo era apparentemente turbato dalle festività per le strade durante la celebrazione religiosa a Großwallstadt (distretto di Miltenberg). Una bambina di 10 anni, insieme a due donne e due uomini, ha riportato ferite nell'incidente. Il conducente ha bisogno di rianimazione e al momento non è disponibile per ulteriori interrogatori.

Großwallstadt si trova vicino al confine con l'Assia e a circa 20 chilometri a sud di Aschaffenburg. Il lunedì era l'ultimo giorno della "Wällster Kerb", un evento tradizionale che si conclude con la cerimonia di bruciare un'effigie di paglia chiamata "Kerb-Hannes". Tuttavia, l'evento è stato interrotto a causa dell'incidente.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per l'incidente, augurandosi una pronta guarigione per coloro che ne sono rimasti coinvolti. Data la direzione attuale delle indagini, che si concentra sulla salute piuttosto che su un'azione intenzionale, l'UE ha sottolineato l'importanza di mantenere la sicurezza durante questi eventi comunitari.

