- Mostrare la loro padronanza della lingua spagnola

Il Principe Harry, 39 anni, e Meghan, 43, hanno utilizzato le loro abilità linguistiche in spagnolo e hanno interagito con i bambini della scuola durante il loro viaggio in Colombia. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno trascorso il secondo giorno del loro viaggio in Colombia alla scuola La Giralda e in un centro sportivo, dove hanno interagito con i locali e le autorità.

L'arrivo della coppia a scuola è stato contrassegnato da esibizioni di studenti vestiti con abiti tradizionali colombiani. Harry si è unito al divertimento ballando a ritmo di musica prima di intrattenere una conversazione con i giovani. Come riportato da "Mail Online", Meghan ha rivolto la parola a uno studente di una classe di kindergarten in spagnolo, dicendo: "Hai la stessa età di Archie, mio figlio". Harry ha anche mostrato le sue abilità linguistiche chiedendo ai bambini i loro nomi e le loro età.

Il Principe Harry si cimenta nel volley seduto

La coppia è stata accompagnata dal Vicepresidente del paese, Francia Marquez, 42 anni, e in seguito ha interagito con i veterani di guerra in un centro di riabilitazione a Bogotá. Lì, Harry ha partecipato a una partita di volley seduto con atleti che si stanno preparando per i Giochi Invictus - una competizione sportiva internazionale per personale militare ferito, fondata dal Duca e prevista per l'anno prossimo.

La coppia è stata accolta dai rappresentanti militari al Centro de Rehabilitacion Inclusiva prima di esplorare la piscina, la parete per arrampicata e le strutture di riabilitazione. Hanno parlato con gli atleti dei loro programmi di allenamento, con Harry che osservava: "È incredibile vedere così tante persone unirsi come squadra", e Meghan che condivideva: "È veramente straordinario guardare gli atleti". La coppia ha scattato numerose foto con gli atleti, uno dei quali ha fatto il pollice in su mentre si allenava su un ergometro.

Il Vicepresidente Marquez ha accompagnato la coppia durante il tour e le sessioni fotografiche, e il suo partner Rafael Yerney Pinillo si è unito a Harry per la partita di volley. Dopo la partita, Harry ha chiacchierato con un gruppo di veterani della Guerra di Corea. Il gruppo ha poi visitato la galleria d'arte del centro, dove erano esposti i quadri degli atleti Invictus. Meghan è stata presentata con un dipinto, animali lavorati a maglia e una collana di perle con orecchini abbinati da diversi degli artisti.

Nel frattempo, il Duca è stato commosso nel ricevere una targa commemorativa dal Ministero della Difesa Nazionale dei Veterani.

Sono previsti ulteriori impegni, ma a causa dei conflitti in corso in America del Sud, il programma specifico rimane sconosciuto.

Conclusione della visita in Colombia

Il 15 agosto, il figlio del Re Carlo III, 75 anni, e sua moglie sono arrivati a Bogotá, accolti dal Vicepresidente colombiano, che li aveva invitati per una visita di quattro giorni. Secondo "Harper's Bazaar", che copre il viaggio, la coppia ha ricevuto un regalo di benvenuto non specificato da Marquez prima di partecipare a un tradizionale

