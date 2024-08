- Mostrando una sensibilità inaspettata.

Nella battaglia legale in corso con Brad Pitt (60), Angelina Jolie (49) mostra la sua ferocia come una leonessa. Tuttavia, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, la madre di sei figli mostra il suo lato tenero e rivela di sentirsi affine a Maria Callas (1923-1977), che interpreterà nel biopic "Maria" del regista Pablo Larraín (48).

"Ci sono molte cose non dette o date per scontate che non divulgherò in questo contesto", ha dichiarato Angelina Jolie a "People" magazine durante una conferenza stampa del 29 agosto, dopo la proiezione del film, quando le è stato chiesto del suo legame personale con la tarda Callas. Considerata una dei più grandi soprani di tutti i tempi, la cantante lirica.

"La sua vulnerabilità è ciò che risuona di più in me"

"Credo che il motivo per cui mi sono sentita affine a lei potrebbe sorprendere - probabilmente era la parte di lei che era incredibilmente tenera e non aveva spazio in questo mondo per essere così tenera e così emotivamente esposta come realmente era", ha espresso la solito composta vincitrice dell'Oscar, meravigliata. "La sua vulnerabilità è ciò che risuona di più in me".

Durante la conferenza stampa di Venezia, Jolie è stata anche interrogata sulla possibilità di una nomination all'Oscar per la sua interpretazione. Ha risposto dicendo che il metro di paragone per la sua interpretazione sarebbe il consenso dei fan di Callas e degli appassionati di opera. "La mia maggiore preoccupazione sarebbe deludere loro", ha aggiunto. "Al di là di questo, sono naturalmente grata per qualsiasi reazione al mio lavoro in tutti gli altri aspetti delle mie attività professionali". Jolie prevede che il film attirerà più persone all'opera.

Una vera diva

Alla prima del film quella sera, Angelina Jolie ha sfoggiato un look elegante sul tappeto rosso, con un abito di seta color carne. Una stola di pelliccia fissata con una spilla d'oro adornava una spalla. Portava i capelli lunghi e lisci con ciocche bionde. Un rossetto rosso completava il suo look raffinato.

