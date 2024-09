Justin Theroux parla della sua precedente relazione con Jennifer Aniston - Mostrando affetto sincero, si prende cura del suo ex coniuge.

Per circa sette anni, la popolare coppia hollywoodiana Jennifer Aniston (55) e Justin Theroux (53) vive separata dopo la loro rottura pubblica. A differenza di diverse altre relazioni di celebrità finite male, la loro separazione è stata cordiale e amichevole, come dimostrato di recente dalle dichiarazioni di Theroux al "The Times".

Ha confessato che Aniston continua ad avere un grande valore per lui e che nutre un forte sentimento protettivo nei suoi confronti. Questo sentimento potrebbe essere stato rafforzato di recente a seguito della pubblica disputa di Aniston con il candidato alla vicepresidenza di Donald Trump (78), J.D. Vance (40). Un video riaffiorato dal passato complica le cose, in cui Vance critica il governo degli Stati Uniti definendolo governato da "un gruppo di donne senza figli che non sono felici e cercano di impedire agli altri di esserlo".

Aniston, che non ha figli, ha reagito alle parole dure di Vance esprimendo la speranza che sua figlia possa avere figli in futuro: "Posso solo dire... Signor Vance, spero che sua figlia possa avere la benedizione dei figli in futuro". Theroux ha elogiato la replica pronta di Aniston, dicendo: "Ha risposto per sé stessa - proprio come avrebbe dovuto fare".

Dimostrando il proprio valore

Di recente Justin Theroux ha attirato l'attenzione di tutti con la première del suo film "Beetlejuice Beetlejuice" a Venezia. Accompagnato da lui alla serata di gala c'era la sua nuova compagna, Nicole Brydon Bloom (30) - o meglio, la sua fidanzata? L'anello vistoso al dito sembra suggerirlo. Si tratta del loro secondo evento rosso insieme, dopo aver fatto il loro debutto ufficiale come coppia ai premi Oscar lo scorso marzo.

Tuttavia, il matrimonio potrebbe ancora essere lontano: Theroux è stato con Aniston dal 2015 al 2018, avendo fatto la proposta di matrimonio quasi tre anni prima. Nel febbraio 2018, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per annunciare la loro separazione, che era avvenuta alla fine dell'anno precedente. "Siamo ancora impegnati a preservare il profondo rispetto e l'amore che nutriamo l'uno per l'altra", hanno dichiarato allora, e sembra che siano riusciti a mantenere questa miracolosa amicizia fino ad oggi.

