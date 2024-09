- Mostra il suo ultimo stile rilassato a Venezia

L'ex attore di James Bond Daniel Craig (56) è stato avvistato a Venezia. Con i lunghi capelli biondi, occhiali scuri, una maglietta bianca, jeans blu e scarpe bianche, l'attore britannico ha fatto un'entrata rilassata mentre scendeva da un taxi acquatico al Lido. Non c'è traccia del suo famoso ruolo come spia 007 in lui.

Cambio di stile per lo schermo

Il attrice ha lasciato inizialmente i fan senza parole con questo nuovo look un mese fa. Il nuovo taglio di capelli è dovuto al suo prossimo progetto "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Netflix, 2025). I lunghi capelli e la barba incolta erano già stati mostrati in un'anteprima. Craig torna nel suo acclamato ruolo di investigatore Benoit Blanc, ma con un radicale cambiamento di aspetto. Le riprese sono iniziate a giugno.

Accompagnato dalla moglie Rachel Weisz (54, "The Favourite"), ha visitato la città incantata di Venezia per presentare il suo ultimo film "Queer" al festival del cinema di questa sera.

"Queer" è diretto da Luca Guadagnino (53) e tratto dalla semi-autobiografica novella di William Burroughs (1914-1997). Craig interpreta l'espatriato americano e veterano di guerra William Lee, che stringe un legame con un uomo più giovane: Eugene Allerton (Drew Starkey, 30), un soldato della marina dimesso e drogato.

Come reagiranno gli spettatori al film?

Stando a "Mail Online", alcune scene esplicite del film potrebbero lasciare il pubblico scioccato. Una fonte menziona una scena in cui Craig si impegna in un atto sessuale orale con Allerton.

Tuttavia, il direttore del festival Alberto Barbera (74) ha elogiato la "straordinaria interpretazione" di Craig in "Queer", affermando che non sarebbe sorpreso se l'attore britannico ottenesse una nomination agli Oscar l'anno prossimo - il suo primo riconoscimento.

L'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si terrà dal 28 agosto al 7 settembre sul Lido di Venezia.

Nel suo ultimo progetto "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" in uscita su Netflix nel 2025, Daniel Craig ritorna nel suo acclamato ruolo di investigatore Benoit Blanc, ma con un inaspettato radicale cambiamento di aspetto, simile a quello che ha mostrato a Venezia, dove è stato recentemente avvistato l'attore di James Bond Daniel Craig.

Despite the graphic scenes in the movie "Queer" directed by Luca Guadagnino, which includes a scene with Craig engaging in oral sex with his character's younger associate, Craig's performance has received praise, with festival director Alberto Barbera lauding it as outstanding and predicting a potential Oscar nomination for the ex-James Bond actor.

Leggi anche: