- Mostra delle opere di Thea Schleusner in quattro luoghi diversi di Wittenberg

Cara del paese Thea Schleusner, pittrice e illustratrice nata nel 1879 e morta nel 1964 a Lutherstadt Wittenberg, viene celebrata con una grande mostra che si terrà in quattro luoghi diversi - il Municipio Vecchio, il Museo nella Caserma, la Fondazione d'Arte Cristiana e la Fondazione Cranach - fino al 12 gennaio 2025, come annunciato dalle autorità cittadine.

Saranno esposti oltre 280 pezzi da collezioni private e circa 50 pezzi in prestito da collezioni pubbliche. Si tratta della prima retrospettiva completa della carriera di Schleusner.

La mostra, intitolata "La vita dell'artista: i mondi espressionisti-simbolisti di Thea Schleusner", è un progetto della Fondazione Naser per l'Arte Riscoperta con sede a Berlino. La fondazione si prefigge l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo degli artisti del tardo XIX e inizio XX secolo e di esporre le loro opere.

Stando alla Fondazione Naser, Schleusner ha ricostruito con grande cura molti dei suoi pezzi perduti durante la guerra, utilizzando fonti fotografiche, durante la sua pensione. Nel corso della sua carriera, Schleusner ha oscillato tra l'espressionismo, la nuova oggettività e il simbolismo. La sua arte è stata apprezzata per le sue forme espressive uniche e la vivace palette di colori. Per tutta la vita, è stata spesso commissionata per ritratti, dipingendo figure importanti come Albert Einstein e Emil Nolde. Schleusner ci ha lasciato 60 anni fa a Berlino.

