- Mostra delle opere di Otto Dix a Gera da ottobre

Otto Dix - Credi a ciò che vedi: Gera omaggia il suo figlio illustre con una mostra ampia. Circa 50 dipinti e 35 disegni e bozzetti dell'artista celebrato saranno esposti per diversi anni a partire dal 4 ottobre nella Orangerie, come dichiarato dalle autorità cittadine. Questa mostra presenterà opere dalle origini di Dix come apprendista in un laboratorio di pittura decorativa ai suoi ultimi lavori.

Inoltre, uno spettacolo multimediale traccerà la progressione artistica dell'artista, che era legato sia all'Espressionismo che alla Nuova Oggettività. Ci saranno clip originali degli anni '20 e '60 per offrire scorci sulla vita di Dix. La curatrice di questo evento è Ulrike Lorenz, presidente della Klassik Stiftung Weimar e nativa di Gera, che ha diretto la collezione d'arte della città e gestito l'Otto-Dix-Haus per oltre un decennio.

"Faro Culturale" e "Compagno Orientale" per la Collezione Occidentale

Il Ministro della Cultura della Turingia, Benjamin-Immanuel Hoff (Partito della Sinistra), ha definito la mostra un "faro culturale con influenza a livello nazionale". Dix è stato un "artista straordinario della classe lavoratrice". In precedenza, la cancelleria dello stato aveva dichiarato che lo stato avrebbe contribuito circa 300.000 euro alla mostra.

La mostra è considerata un "passo verso il previsto Museo Otto-Dix", come dichiarato dall'amministrazione cittadina. Il suo obiettivo è rafforzare i legami con le collezioni Dix del Museum Gunzenhauser Chemnitz e della Galleria dei Vecchi Maestri delle Collezioni d'Arte dello Stato di Dresda. In questo modo, la Turingia e la Sassonia potrebbero formare un "compagno orientale" per la significativa collezione Dix del Kunstmuseum Stuttgart.

Rinascita dell'Otto-Dix-Haus

L'Otto-Dix-Haus di Gera, situato nella rinascita casa natale dell'artista, riaprirà il 2 dicembre, in occasione del 133° anniversario della nascita dell'artista, dopo una chiusura temporanea per i preparativi della mostra nella Orangerie.

Lo scorso anno, la Fondazione Otto-Dix di Vaduz, la capitale del Liechtenstein, ha fatto notizia minacciando di ritirare prestiti a lungo termine dalla collezione d'arte di Gera, sostenendo che non venivano esposti in modo appropriato.

Dix è generalmente riconosciuto come uno dei più influenti artisti tedeschi del 20° secolo. Il suo stile è cambiato nel tempo e la sua opera è stata considerata "degenerata" dai Nazisti. Nel suo arte, ha espresso le sue esperienze di guerra e ha fornito una critica sociale. È anche famoso per i suoi ritratti grotteschi.

La mostra ampia presenta l'evoluzione artistica dell'artista celebrato Otto Dix, con oltre 50 dipinti e 35 disegni e bozzetti. Ulrike Lorenz, un'esperta curatrice e nativa di Gera, ha organizzato meticolosamente questo evento per evidenziare il viaggio artistico di Dix.

Leggi anche: