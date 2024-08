- Mosca riporta 12 missili ATACMS sparati sul ponte della Crimea

Ucraina avrebbe tentato nuovamente di distruggere il ponte verso la penisola di Crimea, annessa da Mosca. Secondo il ministero della difesa russo, la difesa aerea russa ha intercettato dodici missili ATACMS diretti verso il ponte. Non sono state fornite prove. Questi reclami non sono verificabili da fonti indipendenti. Tuttavia, l'Ucraina ha ripetutamente dichiarato la sua intenzione di distruggere il ponte non appena ne avrà la capacità militare, poiché è stato costruito illegalmente.

Il ponte è considerato una delle strutture più pesantemente protette della Russia, essendo stato già preso di mira e danneggiato in passato. L'esercito russo è stato in allerta massima dal momento in cui gli ufficiali dell'aeronautica tedesca hanno discusso il numero di missili da crociera necessari per distruggere il ponte in una conversazione intercettata da Mosca.

Per la Russia, il ponte è la principale connessione con la Crimea, ora visitata da centinaia di migliaia di turisti in estate. Il traffico sul ponte viene temporaneamente bloccato durante gli allarmi aerei.

Il ministero della difesa di Mosca ha anche riferito di aver intercettato diversi attacchi di droni aerei e marittimi ucraini contro la Crimea. Non sono state segnalate danni dalle autorità. Non ci sono state inizialmente dichiarazioni dal lato ucraino riguardo a questi attacchi sulla penisola.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni in corso tra Ucraina e Russia, in particolare riguardo al ponte verso la penisola di Crimea. L'Unione Europea ha invitato entrambe le parti a ricorrere a mezzi diplomatici per risolvere le loro controversie, sottolineando l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nella regione.

