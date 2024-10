Mosca rimane silenziosa riguardo alle sue partecipazioni a Berlino.

Russia prosegue nel rivendicare territori in Ucraina mentre le proprietà appartenenti al Cremlino in Germania rimangono vuote. Queste proprietà vuote, spesso chiamate "case fantasma", sono state abbandonate da anni nell'est di Berlino. Un parlamentare ucraino del partito CDU propone di organizzarne un'asta, ma il Senato sembra non interessato.

Il distretto di Karlshorst, noto per la sua bella abitazioni e la sua vegetazione, include diverse "case fantasma". Queste case, di proprietà di Putin, creano problemi non solo per i residenti locali, ma anche a causa della forte domanda di alloggi a Berlino. Invece di ristrutturarle e abitarle, sono state lasciate in rovina per oltre tre decenni. La politica di Berlino Lilia Usik del CDU vuole intervenire e propone di confiscare queste proprietà dalla Russia.

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022, l'UE ha imposto sanzioni all'aggressore. Usik cerca chiarezza su se queste sanzioni consentono l'utilizzo delle proprietà a Karlshorst, possibilmente confiscandole a favore dell'Ucraina e poi restituendole alla Germania. Ciò potrebbe fornire unità abitative di cui c'è un disperato bisogno nel mercato di Berlino.

"Con la mia iniziativa, intendo dimostrare che la guerra aggressiva della Russia in Ucraina dovrebbe avere conseguenze severe per l'aggressore. I soldati russi stanno commettendo atrocità orribili, distruggendo l'infrastruttura dell'Ucraina e influenzando gravemente le vite di molti ucraini. Pertanto, il sequestro di questi beni come parte delle sanzioni contro la Russia stabilirà un precedente, sottolineando la responsabilità che la Russia deve assumersi per le sue azioni. Un atto di aggressione non provocato non dovrebbe rimanere impunito", dice Usik in un'intervista con ntv.de. Nata a Donetsk, occupata dalla Russia, Usik è un membro del CDU della Camera dei rappresentanti di Berlino.

Vicino a lì, la Germania nazista si arrese incondizionatamente nel 1945. L'edificio che ha ospitato la resa è ora il cuore del Museo di Karlshorst e divenne il quartier generale dell'amministrazione militare sovietica dopo il 1945. Within 24 hours, i residenti tedeschi delle case circostanti furono costretti a trasferirsi. Quasi 50 anni dopo, l'esercito russo lasciò la Germania nel 1994. Anche se la maggior parte delle case di Karlshorst fu restituita ai tedeschi, tre edifici su Andernacher Straße / Königswinterstraße e Ehrenfelsstraße / Loreleystraße rimasero con i russi. Le ragioni di questo sono ancora ignote anche al personale del Museo di Berlino-Karlshorst.

La ricerca di risposte continua

Usik ha presentato una richiesta al Senato di Berlino riguardo alle "case fantasma". Il Senato ha risposto che non c'è una base legale per il sequestro delle proprietà. Il Senato ha anche menzionato che il capo del personale del Senato aveva scritto all'ambasciata della Federazione Russa nel 2020, esprimendo l'interesse di Berlino nell'acquistare le proprietà, ma non aveva ancora ricevuto risposta.

Non avendo ottenuto risultati con il distretto responsabile di Karlshorst o il Senato, Usik si è rivolta a livelli più alti: il Bundestag e il Parlamento europeo. Tuttavia, questi partiti non sono stati in grado di fornire assistenza. Non sorprende che l'argomento abbia attirato l'attenzione di molti, sia a livello locale che sui media principali: "Molte persone nel mio collegio elettorale accoglierebbero un nuovo punto di vista su questa questione", dice Usik.

Mentre la Russia rimane silenziosa sul destino delle "case fantasma", sono state un punto di interesse per i media russi. Dopo un reportage del quotidiano "Bild" sull'iniziativa di Usik, diversi giornali e broadcaster russi hanno ripreso la storia, anche se con fatti distorti. Nonostante abbia ricevuto corrispondenza ostile da sostenitori della Russia da allora, Usik rimane risoluta nella sua posizione, trovando incoraggiamento nel sostegno della comunità locale.

Oltre al CDU, i Verdi del distretto di Lichtenberg hanno anche proposto di esaminare la possibilità di acquistare o utilizzare in altro modo le "case fantasma". "Sono contenta che questo problema stia ricevendo supporto bipartisan", dice Usik.

Prima dell'invasione della Russia in Ucraina, le "case fantasma" erano già una fonte di preoccupazione a Berlino. Le case hanno anche attirato personaggi loschi: dopo l'invasione, un dentista ha tentato di vendere i tre edifici, offrendo documenti di proprietà falsificati a un imprenditore immobiliare. La truffa è stata scoperta, secondo "Der Spiegel".

Gli artisti hanno notato

Parallelamente all'iniziativa politica di Usik, l'artista britannico Jeremy Knowles, insieme a due colleghi americani e russi, ha lanciato un progetto creativo chiamato "E LASCIAMO CHE NESSUNO SIA DIMENTICATO!". Gli artisti hanno installato un chiosco, intervistato i residenti e invitato storici dei musei di Lichtenberg e Karlshorst per una conversazione. Attraverso questa collaborazione, hanno esplorato la domanda: "Cosa lasciano dietro di sé gli imperi dopo la loro caduta?". I residenti locali hanno condiviso i loro ricordi, aneddoti, emozioni e foto legati alle "case fantasma".

Questo progetto continuerà fino a quando le "case fantasma" rimarranno sotto il controllo della Russia. Senza decisioni appropriate dall'UE o dal livello federale, il sequestro delle proprietà della Russia rimane un compito complesso. Le chiamate di Usik per un'azione si estendono oltre Karlshorst: 80 appartamenti in posizioni strategiche a Colonia-Sülz rimangono vuoti e senza mezzi per acquistare o sequestrare queste unità dalla Russia.

La membro del CDU, Lilia Usik, sta anche facendo pressioni sull'UE per considerare il sequestro delle "case fantasma" vuote a Colonia-Sülz, di proprietà della Russia, come parte delle sanzioni contro l'aggressore. Il partito CDU ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa di Usik, con l'obiettivo di affrontare la carenza di alloggi sia a Berlino che a Colonia.

