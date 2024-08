Mosca rifiuta negoziati con Kiev; Zelensky percepisce l'obiettivo raggiunto come offensivo

Forze ucraine hanno sferrato un'offensiva inaspettata nella regione di Kursk l'8 agosto, prendendo il controllo di alcune aree. Si tratta dell'attacco transfrontaliero più grande dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy mira a mettere maggior pressione sulla Russia e creare una zona di sicurezza attraverso questa offensiva. In precedenza, Zelenskyy aveva richiesto il completo ritiro delle truppe russe dal suolo ucraino, inclusa la penisola di Crimea, annessa nel 2014, come condizione per discutere.

D'altra parte, il presidente russo Vladimir Putin vuole che l'Ucraina si ritiri dai territori occupati e abbandoni i piani di adesione alla NATO.

Il consigliere del Cremlino Dmitry Ushakov ha dichiarato lunedì che l'offensiva ucraina aveva reso ancora più difficile l'avvio dei negoziati di pace. La possibilità di discussioni dipende dalla situazione sul campo di battaglia, inclusa la regione di Kursk, ha detto. I negoziati erano già improbabili prima dell'attacco ucraino contro la Russia.

Lunedì, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver conquistato un altro villaggio nella regione contesa del Donetsk, nell'Ucraina orientale. Salisne, una città, è uno dei centri più popolosi della regione, hanno affermato.

Tuttavia, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città strategicamente importante di Pokrovsk. Lunedì hanno segnalato quattro morti nelle aree del fronte a causa degli attacchi russi.

Zelenskyy ha annunciato che i soldati a Kursk "stanno raggiungendo i nostri obiettivi". Riguardo ai soldati russi catturati, il presidente ha detto: "Questa mattina, abbiamo aumentato il fondo del nostro paese per gli scambi".

Negli ultimi giorni, l'Ucraina ha distrutto due importanti ponti sul fiume russo Seim per disturbare le rotte di rifornimento di Mosca verso la zona di combattimento. Un terzo ponte è stato attaccato nel fine settimana, secondo un esperto militare russo in un video pubblicato dal commentatore filocreatino Vladimir Solovyov.

Il ministero della Difesa russo ha riferito lunedì che gli attacchi ucraini contro tre villaggi nella regione di Kursk erano stati respinti. In Russia, ci sono voci che si stannodeploying inexperienced conscripts to protect the Kursk region to avoid sending experienced fighters back from the frontlines in eastern Ukraine.

L'attacco ucraino sta causando preoccupazione tra i russi. Alcuni a Kyiv sperano che possa cambiare l'opinione pubblica nel paese contro il conflitto in corso del Cremlino da oltre due anni. "I russi, abituati a vedere la guerra in TV, ora la stanno vivendo in prima persona", ha spiegato il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak sul servizio online X.

Nelle città di Proletarsk nel sud-ovest della Russia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo un incendio causato da un attacco di un drone ucraino. Secondo il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev su Telegram, 18 vigili del fuoco sono rimasti feriti nell'intervento. In precedenza, Golubev aveva riferito che i detriti dell'intercettazione della difesa aerea di un drone avevano causato un incendio nella sede di una struttura industriale.

