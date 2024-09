Mosca rifiuta l'incontro con Lavrov in un momento di conflitto durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

La Russia ha respinto la possibilità di un incontro tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo statunitense Antony Blinken durante il dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Assolutamente no. Di cosa si potrebbe parlare con lui?", ha commentato il Vice Ministro degli Esteri Sergei Ryabkov quando gli è stato chiesto di un eventuale incontro tra i due alti diplomatici. Più di 130 capi di Stato e di governo sono attesi alla riunione annuale del dibattito dell'ONU a New York, che si terrà domenica.

Il rapporto tra Russia e gli Stati Uniti è peggiorato a causa delle azioni della Russia in Ucraina. Tuttavia, Mosca afferma che nonostante le sanzioni occidentali, non è isolata a livello globale.

Ryabkov ha dichiarato che l'agenda di Lavrov a New York è piena di "un elenco smisurato di incontri", nessuno dei quali riguarda l'Ucraina. La Russia e i suoi alleati intendono dimostrare che la crisi ucraina "non è l'unico o forse nemmeno il problema più significativo" all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ryabkov ha confermato di non aver organizzato un incontro tra Lavrov e Blinken, dicendo: "Certo che no. Non sembra esserci scopo per un simile incontro". Nonostante l'agenda fitta, si prevede che i temi chiave del dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite bypassino la crisi ucraina, poiché la Russia e i suoi alleati intendono mettere in evidenza altri problemi globali urgenti.

