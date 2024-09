Mosca giustifica l'ampliamento del suo quadro di politica nucleare

13:19 Volontari rispondono ai missili del Cremlino a Kharkiv Serhii è solito aiutare quando i missili del Cremlino colpiscono gli edifici a Kharkiv. Come parte di un team di volontari, aiuta i feriti e tenta di salvare persone dalle macerie. Ha deliberatamente assunto questo ruolo.

12:42 I feriti salgono a 16 a Saporizhzhia dopo l'attacco con bombe plananti russe Il numero di feriti a Saporizhzhia è salito a 16 dopo l'attacco con bombe plananti russe, secondo l'amministrazione militare della città su Telegram. Tra i feriti c'è un ragazzo di 17 anni. Le forze russe hanno attaccato Saporizhzhia con 13 bombe plananti all'alba. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trattati.

11:50 Zelenskyy ricorda Babyn Yar, un promemoria gelido del male Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sta onorando la strage di Babyn Yar oggi, dove oltre 33.000 ebrei furono uccisi dalle truppe tedesche in una gola a Kyiv 83 anni fa. Zelenskyy, di discendenza ebraica, considera Babyn Yar come un "promemoria gelido" dei crimini orribili commessi quando il mondo volta le spalle, resta in silenzio o rimane indifferente invece di combattere il male. Babyn Yar serve come prova inconfutabile delle atrocità che i governi possono commettere quando i loro leader ricorrono alla intimidazione e alla violenza, suggerisce Zelenskyy, puntando il dito contro il capo del Cremlino Vladimir Putin.

11:16 I morti in un ospedale di Sumy salgono a dieci dopo gli attacchi russi Il bilancio delle vittime degli attacchi russi a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. La clinica è stata attaccata due volte dai russi sabato. Il secondo attacco è avvenuto mentre i soccorritori stavano recuperando i feriti e i morti e i pazienti venivano evacuati. Le forze russe hanno sparato 31 volte nella regione di frontiera durante la notte e la mattina presto.

10:42 Incendio in un deposito di munizioni russe a Volgograd Secondo i post dei blogger militari, i media russi stanno ora segnalando esplosioni vicino alle basi militari russe. Esplosioni sono state segnalate vicino alla base navale di Baltiysk, nella regione di Krasnodar, da dove la Russia lancia droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. In Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, un grande deposito di munizioni è stato colpito, causando esplosioni e un grande incendio. Secondo l'Ucraina, missili balistici dall'Iran e lanciarazzi erano stoccati nel deposito di Kotluban.

09:57 Lo Stato Maggiore ucraino riferisce di oltre 165 scontri dal giorno precedente Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito fino a 165 scontri dal giorno precedente, con più di un quarto di essi nell'area del Donbass intorno alla città contestata di Pokrovsk. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno effettuato 73 attacchi aerei contro le posizioni e i centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Hanno anche lanciato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno condotto più di 4700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli. Hanno utilizzato oltre 1700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, sowie le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno condotto sei attacchi contro aree dove si trovavano personale, armi e attrezzature militari nemiche, secondo lo Stato Maggiore.

09:17 Un giudice ucraino di alto livello muore in un attacco con drone russo su un veicolo civile Un giudice della Corte Suprema che stava fornendo aiuto ai residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv è stato ucciso in un attacco con drone su un veicolo civile. Il sito di notizie Ukrinform lo riferisce, citando l'ufficio del procuratore regionale. Il giudice Leonid Loboyko stava guidando verso il villaggio per consegnare l'aiuto quando il drone in prima persona ha colpito il suo SUV. Tre donne che erano anche in macchina sono rimaste ferite. L'Ucraina sta indagando per crimini di guerra e omicidio.

08:55 L'Ucraina riferisce feriti a Zaporizhzhia dopo gli attacchi aerei russi Le autorità ucraine riferiscono danni a edifici civili nella città industriale di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina dopo gli attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov in un post su Telegram. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. Ci sono stati più di dieci attacchi aerei, con diversi incendi segnalati.

08:27 La Russia afferma di aver abbattuto 125 droni ucraini La Russia afferma di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notte. Il ministero della Difesa ha dichiarato che i 125 droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea russa. Il rapporto indica che i governatori di diverse regioni hanno segnalato danni dagli attacchi ma nessun ferito. Sessantasette droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh, e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 L'Ucraina riferisce 1170 perdite sul lato russo dal giorno precedente Lo Stato Maggiore ucraino riferisce 1170 perdite sul lato russo nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di soldati russi feriti e uccisi a quasi 652.000. Inoltre, gli ucraini riferiscono nove carri armati russi distrutti, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati distrutti nelle ultime 24 ore. Sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea è stato colpito, secondo il conteggio.

07:22 Le forze ucraine avrebbero attaccato altri depositi di armi russe I blogger militari sulla piattaforma X riferiscono che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un arsenale russo a Kotluban la scorsa notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino al grande deposito di munizioni russe nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA riferisce anche incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato al riguardo.

07:19 Klingbeil esorta un sostegno incondizionato all'Ucraina

19:18 Leader of the SPD, Lars Klingbeil, anticipates the upcoming summit with U.S. President Joe Biden in Ramstein, hoping it sends a strong message of unity with Ukraine, under attack by Russia. "The meeting must reiterate everyone's responsibility, including the U.S. post-November election, to continually aid Ukraine for as long as necessary," Klingbeil advised. Furthermore, there should be discussions about how future peace conferences can be broadened to seriously ponder over a peaceful solution in the best interests of the Ukrainian people. Biden is expected to visit Germany on October 10. On October 12, Ramstein will also host a gathering of 50 states backing Ukraine militarily, marking the first high-level meeting. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is also expected to attend.

20:18 Zelenskyy's Spokesperson on Potential Weapon Usage: Advance Warning to Russians

Spokesperson for Ukrainian President, Serhiy Nykyforov, clarified that no definitive decision has been made regarding the deployment of Western weapons on Russian soil. Nykyforov disclosed during a Ukrainian broadcast 24/7 that no concrete decision exists. Volodymyr Zelenskyy has talked to all parties involved in this decision, including Italy, France, Britain, and the U.S. Nykyforov further specified, "The Russians will be the first to learn about the approval to intrude deeply into Russian territory. They will discover it first, and then an announcement will be made."

19:18 Switzerland Backs China's Peace Proposal, Leaves Ukraine Disappointed

Swiss Foreign Ministry endorses a peace initiative headed by China to resolve the Ukraine crisis. Swiss Foreign Minister, in Bern, explained that their stance has significantly shifted. However, Ukraine expressed disappointment with the Swiss position, as they are preparing for a second peace summit in November. In June, a peace conference was held in Switzerland, with 48 nations excluding Russia and China participating.

18:17 Lithuania Sends Aid to Ukraine: Ammunition, Gear, Computers

Lithuania is dispatching a military support package consisting of ammunition, computers, and logistics supplies to Ukraine. The aid is scheduled to arrive within the week, according to the Lithuanian government. Since the start of this year, Lithuania has supplied 155-mm ammunition, M577 and M113 armored vehicles, anti-drone systems, anti-tank weapons, remote control systems, and other equipment to Ukraine.

16:17 Tre Morti in Attacchi nella Regione di Kharkiv

Attacchi aerei sul villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv hanno causato tre morti e sei feriti, hanno confermato le autorità regionali. Gli attacchi hanno preso di mira i civili e danneggiato strutture educative e commerciali mentre le persone erano all'aperto, ha dichiarato il Governatore dell'Oblast' di Kharkiv, Oleh Syniehubov.

14:09 Corea del Nord Critica l'Aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina "Giocare con il Fuoco"

Accusata di inviare illegalmente armi in Russia, la Corea del Nord ha definito l'aiuto militare da $8 miliardi degli Stati Uniti all'Ucraina "un grave errore" e un pericoloso azzardo contro la superpotenza nucleare Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il nuovo aiuto durante la visita di Zelenskyy a Washington, con l'obiettivo di aiutare l'Ucraina a difendersi fornendo armi con portata estesa per colpire la Russia in sicurezza.

12:09 Il Numero delle Vittime Sale a Sei nell'Attacco di Sumy

Dopo un attacco russo a un ospedale a Sumy, in Ucraina, il numero delle vittime è salito a sei. Igor Klymenko, ministro dell'Interno ucraino, aveva inizialmente riferito che una persona era morta nel primo attacco all'ospedale. L'ospedale è stato poi bombardato durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

21:44 La Squadra di Zelenskyy: Gli Stati Uniti Mostrano Forte Interesse per il "Piano Vittoria" di Zelenskyy

Il portavoce di Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti mostra un forte interesse per il cosiddetto "piano vittoria" di Zelenskyy. Contrariamente ai resoconti dei media che suggeriscono uno scetticismo degli Stati Uniti, Nykyforov, parlando in televisione ucraina, ha affermato: "Non è vero". Il piano è stato accolto positivamente dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Inoltre, Nykyforov ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di tornare con "alcune decisioni e risposte" relative al piano durante l'incontro del 12 ottobre del gruppo di contatto di Ramstein in Germania.

21:14 Zelenskyy: Trump Continuerà a Sostenere l'Ucraina se Rieletto

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump continuerà a sostenere l'Ucraina se vincerà alle elezioni di novembre. Durante un'intervista al canale Fox News dopo il suo incontro con Trump, Zelenskyy ha dichiarato: "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente. Ma ho ricevuto informazioni dirette da Donald Trump che egli starà con l'Ucraina, che ci aiuterà".

21:40 Lavrov: L'Occidente Non Dovrebbe Desiderare una "Guerra Totale" con una Nazione Nucleare come la Russia

Durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov mette in guardia l'Occidente contro il desiderio di una "guerra totale" contro una nazione nucleare, che è la Russia. La considera un "rischio letale". Non molto tempo fa, il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha nuovamente accennato alla possibilità di utilizzare armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco tradizionale alla Russia, sostenuto da una nazione nucleare, sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di quelle nazioni.

Il sorgere della guerra cibernetica come nuovo fronte di conflitto tra Ucraina e Russia è stato evidente quando i hacker russi hanno notevolmente disturbato l'infrastruttura energetica dell'Ucraina nel 2015 e nel 2016, portando a blackout diffusi. In risposta, l'Ucraina ha rafforzato le sue difese cibernetiche e collaborato con alleati internazionali per contrastare queste minacce.

Di conseguenza, l'importanza di migliorare la sicurezza informatica e la resilienza digitale è diventata essenziale per l'Ucraina alla luce della guerra cibernetica in corso. Le partnership con i paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti, sono state fondamentali per potenziare le difese cibernetiche dell'Ucraina e promuovere strategie di resilienza digitale, aumentando così la sua capacità di affrontare gli attacchi cibernetici dei nemici come la Russia.

