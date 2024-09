Mosca emette un avvertimento di potenziali sanzioni contro Washington, riguardanti le sanzioni contro i canali televisivi statali russi.

Stati Uniti Condannano la Russia per le Sanzioni contro RT e Minacciano RappresaglieGli Stati Uniti sono sotto il fuoco critico della Russia per aver imposto sanzioni contro la televisione di stato russa RT. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avvertito che gli Stati Uniti non resteranno senza risposta. L'azione americana contro RT viene vista come una minaccia ai giornalisti americani ancora presenti in Russia, dopo l'arresto del reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio lo scorso anno. Il corrispondente del Wall Street Journal ha trascorso 16 mesi in detenzione prima di essere rilasciato in uno scambio di prigionieri. both Gershkovich e il giornale hanno costantemente negato le accuse. Zakharova ora accusa gli Stati Uniti di censura e attacco alla libertà di stampa. Con la sua azione contro RT, Washington ha dato il via a un'altra ondata di restrizioni contro i media e i giornalisti russi, dice lei. In precedenza, gli Stati Uniti avevano avanzato accuse serie contro RT, accusando il gruppo mediatico di interferire negli affari interni dei paesi in tutto il mondo.

14:28 Rouhani in Visita in Russia per il Summit del BRICSIl presidente iraniano Hassan Rouhani si recherà a Kazan, in Russia, per partecipare al summit del BRICS. L'ambasciatore iraniano a Mosca ha confermato la visita, citando fonti dei media russi. Rouhani è previsto per un incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin durante il summit, che si terrà dal 22 al 24 ottobre. È prevista una vasta intesa di cooperazione tra i due paesi. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato l'Iran di fornire missili alla Russia per l'uso in Ucraina. Tuttavia, Teheran nega queste accuse.

13:55 Il Nuovo Ministro degli Esteri Ucraino Avverte gli Alleati delle Minacce di PutinIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato gli alleati dell'Ucraina a non lasciarsi intimidire dalle minacce del presidente russo Vladimir Putin. Secondo Kuleba, l'obiettivo di Putin è indebolire il sostegno all'Ucraina. Esorta gli alleati a rafforzare il loro sostegno invece. Le minacce di Putin non si sono materializzate in passato, dice Kuleba, citando esempi come l'invio di armi dell'Occidente all'Ucraina, l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e l'ottenimento da parte dell'Ucraina dei caccia F-16. Quando si trova di fronte alla forza, Putin si ritira e trova un modo per giustificare le sue azioni davanti al suo popolo, aggiunge Kuleba.

13:30 La Decisione del Governo Tedesco sui Missili Taurus Scatena una ControversiaLa decisione del governo tedesco di non approvare la consegna dei missili cruise Taurus all'Ucraina ha scatenato un dibattito. L'Ucraina è insoddisfatta della decisione, come riportato dalla corrispondente di NTV Kavita Sharma.

13:03 Due Civili Uccisi in un Attacco di Missile su OdessaAlmeno due civili sono stati uccisi in un attacco con missili russi ai margini di Odessa, secondo fonti ucraine. L'area attaccata conteneva una coppia, che è stata uccisa sabato sera, e un'altra persona che è rimasta ferita. Le indagini preliminari suggeriscono che è stato utilizzato un munizionamento proibito a grappolo. L'aviazione ucraina ha segnalato due missili che hanno colpito i margini di Odessa.

12:28 Le Forze Ucraine Segnalano la Distruzione di un Ponte e di un Centro di ComandoL'esercito ucraino sostiene di aver distrutto con successo un ponte costruito dalle forze russe. La posizione del ponte non è stata resa nota. Lo Stato Maggiore dell'Esercito riferisce che sei aree di concentrazione nemica sono state colpite nell'ultimo giorno, causando danni alle infrastrutture, ai sistemi d'artiglieria e a un centro di comando e controllo.

11:58 Donne Ucraine Disinnescano Mine Antiuomo nei CampiIl mercato del lavoro è influenzato dal conflitto in corso in Ucraina, portando a una carenza di lavoratori maschi nei tradizionali settori professionali. Di conseguenza, le donne vengono assunte per coprire questi ruoli. Il report estero di NTV evidenzia gli sforzi di alcune di queste donne, che disinnescano mine antiuomo nei campi nel sud-est del paese e intorno a Kyiv.

11:25 Ischinger Suggests Lifting Weapon Restrictions for UkraineWolfgang Ischinger, former head of the Munich Security Conference, proposes easing the restrictions on Ukraine's use of Western weapons. He suggests giving Ukraine a clearer mandate to use the weapons provided, without targeting civilians or hospitals.

10:53 Gli Scambi di Prigionieri aumentano Dopo l'Offensiva di KurskL'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia potrebbe essere dovuto all'offensiva ucraina a Kursk, come sostenuto dagli osservatori. Questa offensiva è iniziata l'8 agosto e da allora ci sono stati diversi scambi di prigionieri che hanno coinvolto un totale di 267 prigionieri da entrambe le parti.

10:16 Il Ministero della Difesa Britannico Rapporta un Avanzamento Graduale delle Truppe RusseLe truppe russe stanno apparentemente facendo progressi graduali nel conflitto nell'est dell'Ucraina, secondo il Ministero della Difesa britannico. I soldati stanno facendo progressi minimi nella zona di Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk. Tuttavia, i russi non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nell'ultima settimana.

09:46 L'Ucraina Rapporta Attacchi di Droni e MissileL'esercito ucraino ha segnalato attacchi di droni e missili in diverse regioni dell'Ucraina, comprese quelle di Odesa, Mykolaiv e Zaporizhzhia. Secondo la fonte, questi attacchi fanno parte della campagna militare in corso della Russia in Ucraina.

L'aviazione ucraina riferisce che la Russia ha attaccato il paese con 14 droni durante la notte. Dieci di questi droni sono stati abbattuti con successo dalla difesa aerea, mentre un missile guidato è stato anche intercettato. Inoltre, sono stati lanciati due missili balistici dalla Russia, ma l'aviazione non ha fornito informazioni riguardo al loro destino o eventuali danni o vittime che potrebbero aver causato. Le autorità locali nella regione di Charkiv hanno segnalato incendi a causa del fuoco di artiglieria russa e danni a diversi edifici nella città di Charkiv.

09:10 Accettazione dei Pagamenti con il Sistema di Riconoscimento Faciale: si Espande in Più Stazioni della Metropolitana Russa, ma gli Avvocati per i Diritti Umani Avvertono dei Gravi Rischi Si stanno levando preoccupazioni tra gli avvocati per i diritti umani a causa della decisione della Russia di espandere un sistema di pagamento basato sul riconoscimento facciale nella sua metropolitana. Il sistema, noto come "Face Pay," è stato introdotto a Mosca tre anni fa e ora è offerto in sei città in più, tra cui Kazan. In questo sistema, i passeggeri devono guardare in una telecamera installata sui tornelli per effettuare i pagamenti. Si stanno pianificando i piani per rendere questo metodo di pagamento disponibile in tutte le stazioni della metropolitana russa entro l'anno prossimo. Secondo i media russi, a Mosca le telecamere di sorveglianza per le strade sono state utilizzate per arrestare persone sospettate di aver partecipato a manifestazioni contro il governo e giornalisti che coprono questi eventi. L'avvocato per i diritti umani Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani Memorial (ora bandita) per sostenere i prigionieri politici, è preoccupato che "Face Pay" possa essere utilizzato anche per questi scopi. Egli vede "rischi significativi" e ritiene che potrebbe diventare uno strumento aggiuntivo per la sorveglianza e il controllo dei cittadini.

08:02 Russia: 29 Droni Abbattuti Sopra il Territorio Russo La difesa aerea russa ha abbattuto con successo 29 droni sopra diverse regioni, secondo il Ministero della Difesa a Mosca. Questi droni sarebbero stati lanciati dall'Ucraina e la maggior parte di essi è stata intercettata sopra la regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina.

07:31 Stegner Difende la Partecipazione alla Protesta contro le Consegne di Armi L'esperto di politica estera del SPD Ralf Stegner ha intenzione di partecipare a una manifestazione in cui parlerà anche Sahra Wagenknecht, cofondatrice del partito di sinistra. Stegner chiarisce che non si presenta con nessuno e presenterà le sue opinioni come socialdemocratico. Punta il dito sul fatto che ci sono altri oratori le cui opinioni non condivide e vari appelli il cui contenuto non sostiene. "Finché fascisti, antisemiti e razzisti sono esclusi, sostengo la libertà di espressione." La "manifestazione nazionale per la pace" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa chiamata "Mai più guerra - Deponi le armi". L'iniziativa chiede trattative per l'immediato cessate il fuoco nei conflitti in Ucraina e Gaza e nessun invio di armi all'Ucraina, Israele e nel mondo. L'iniziativa critica anche il governo federale guidato dall'SPD per "armarsi come mai prima". Critiche alla manifestazione sono venute dall'esperto di politica estera del SPD Michael Roth: "Che Russia e Hamas non vengano nominati come belligeranti è un disonore". L'MEP del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha espresso la sua preoccupazione per la partecipazione prevista di Stegner, dicendo: "Questo è veramente dannoso per il suo partito e il governo".

07:03 Kharkiv Sotto Assedio Ancora Una Volta Kharkiv è stata attaccata ancora una volta dalle forze militari russe durante la notte, secondo le autorità ucraine. Il governatore della regione ha riferito che un edificio in un campus ospedaliero è stato danneggiato e un incendio si è verificato in un'istituzione educativa dopo un attacco con lanciarazzi. Per fortuna, non ci sono stati segnalati morti. Kharkiv è una delle città più bombardate dell'Ucraina e la seconda città più grande si trova a soli 30 chilometri dal confine con la Russia.

06:29 Risorse di Personale a Kursk Sembro Esaurite a causa dell'Offensiva Ucraina L'offensiva ucraina in Russia sembra avere un significativo impatto sulle risorse di personale russo: secondo l'analisi dell'Istituto per gli Studi di Guerra, l'offensiva ha portato la leadership militare russa a trasferire unità dall'Ucraina alla regione di Kursk e a schierare nuove truppe formate in Russia a Kursk invece che sulla linea del fronte in Ucraina. All'inizio dell'offensiva ad agosto, c'erano circa 11.000 soldati russi stanziati nella regione di Kursk, con stime attuali che variano tra 30.000 e 45.000 soldati.

05:11 L'Ucraina Avvia la Produzione di Proiettili Artiglieria da 155 mm L'Ucraina ha avviato la produzione di proiettili d'artiglieria da 155 mm, come confermato da un funzionario ucraino al Kyiv Independent. Oleksandr Kamyshin, l'ex Ministro delle Industrie Strategiche e attuale consigliere del Presidente Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la produzione di materiali per la difesa è raddoppiata durante il suo mandato e triplicherà entro la fine dell'anno.

03:04 Biden Intende Rafforzare la Posizione dell'Ucraina Durante il Resto del suo Mandato Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è impegnato nell'utilizzare il resto del suo mandato per aiutare l'Ucraina a raggiungere la migliore posizione possibile nel suo conflitto con la Russia, secondo il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Sullivan ha sottolineato l'intenzione di Biden di mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per avere successo nei prossimi quattro mesi.

01:43 Ex Politici Britannici Incitano il Leader del Laburista a Consentire all'Ucraina di Usare Missili a Lungo Raggio sul Territorio Russo Senza il Sostegno degli Stati Uniti Cinque ex ministri della difesa britannici e l'ex Primo Ministro Boris Johnson hanno apparentemente incitato il leader del Labour Keir Starmer a sostenere l'uso dell'Ucraina di missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti. Il Sunday Times riferisce che li hanno messi in guardia contro ulteriori ritardi, dicendo che ciò rafforzerebbe il Presidente Putin.

00:52 Capo dei Servizi Segreti: La Corea del Nord Rappresenta una Minaccia Significativa per l'Ucraina dalla RussiaSecondo il capo dei servizi segreti ucraini, la Corea del Nord rappresenta la minaccia più significativa proveniente dagli alleati della Russia. Durante la conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kiev, Kyrylo Budanov ha affermato che l'aiuto militare della Corea del Nord alla Russia, inclusi consistenti stock di munizioni, sta significativamente aumentando la violenza nella regione. Inoltre, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso interesse nel rafforzare i legami con la Russia. La città ucraina di Kiev tiene d'occhio gli invii di armi di Pyongyang a Mosca e osserva il loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un collegamento diretto. Forniscono artiglieria di massa, che è piuttosto preoccupante", ha dichiarato Budanov in aggiunta. Leggi di più qui.

23:21 L'Ucraina: La Russia Potrebbe Incontrare Difficoltà nel Reclutamento Entro la Metà del 2025Secondo l'Ucraina, la Russia potrebbe incontrare difficoltà nel reclutamento entro la metà del 2025. A Kiev, durante una conferenza, il capo dei servizi segreti ucraini Kyrylo Budanov ha dichiarato che entro l'estate del 2025, il governo russo potrebbe trovarsi di fronte a un dilemma: dichiarare la coscrizione obbligatoria o ridurre l'intensità delle ostilità. Ciò potrebbe avere un impatto decisivo sulla Russia. Finora, il governo russo non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

22:20 Scholz: L'Attacco della Russia all'Ucraina è 'Assurdamente Inconsapevole'Il cancelliere tedesco Olaf Scholz accusa il presidente russo Vladimir Putin di mettere a rischio il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "Il conflitto è assurdamente inconsapevole dalla prospettiva della Russia", afferma durante una sessione di dialogo con i cittadini come membro dell'SPD del parlamento tedesco a Prenzlau, Brandeburgo. Gli obiettivi imperialistici di Putin stanno causando gravi ferite e morti a migliaia di soldati russi e danneggiando i rapporti commerciali della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "L'esercito ucraino diventerà più forte di prima", conclude Scholz. La Germania continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per difendere il paese dal collasso e per prevenire il successo di una violazione significativa delle regole in Europa. "Putin sta rovinando il futuro della Russia". Un esito pacifico può essere raggiunto solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01 L'Ucraina Rapporta Successi Mischi nella Regione di KurskLe truppe ucraine stanno guadagnando il controllo del territorio nella loro avanzata nella regione russa di Kursk, ma stanno anche subendo perdite a causa dei contrattacchi russi. Secondo il canale militare filogovernativo ucraino Deep State, le unità ucraine hanno conquistato tre insediamenti aggiuntivi. Tuttavia, i contrattacchi russi stanno respingendo le truppe ucraine nelle vicinanze del villaggio di Snagost. Una mappa pubblicata da Deep State mostra un notevole successo nelle linee difensive ucraine. Questi sviluppi non possono ancora essere confermati oggettivamente. All'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno attraversato la regione di confine russa di Kursk e, secondo i loro resoconti, hanno conquistato circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, tra cui la città di Sudzha. Gli analisti stimano una crescita territoriale inferiore. Questa settimana, l'esercito russo ha iniziato il suo primo tentativo significativo di respingere le forze ucraine.

**21:41 USA: Ritardi nell'Aiuto Militare all'Ucraina a Causa di 'Problemi Logistici'Ritardi nell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina sono dovuti a 'complesse questioni logistiche', secondo gli Stati Uniti. "Non si tratta di mancanza di volontà politica", ha detto Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, a Kiev. "Si tratta di superare le sfide complesse e intricate per inviare questo supporto al fronte", ha spiegato durante la conferenza Yalta European Strategy (YES), a cui ha partecipato via video. Date le difficoltà dell'Ucraina, gli Stati Uniti devono "fare meglio e di più", riconosce Sullivan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è "determinato" a utilizzare il resto del suo mandato per "posizionare l'Ucraina nel modo più ottimale possibile per la vittoria", ha annunciato. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York alla fine di settembre, ha aggiunto Sullivan.

20:57 Scholz: Preferisce che i Sabotatori della Pipeline Nord Stream Siano Processati in GermaniaOlaf Scholz considera la sabotaggio dei tubi della pipeline Nord Stream nel Mar Baltico un'azione terroristica. Il cancelliere è determinato a far sì che i responsabili siano processati in Germania. Lo ha espresso durante una sessione di dialogo con i cittadini come membro dell'SPD del parlamento tedesco a Prenzlau, Brandeburgo. "Questa decisione è per incoraggiare tutte le agenzie di sicurezza e il pubblico ministero federale a indagare sul caso, a prescindere dalle persone coinvolte", ha sottolineato. "Vogliamo portare i sospetti in un tribunale tedesco se riusciamo a cattur

20:24 G7 Condanna la Fornitura di Armi Iraniane alla RussiaDopo i resoconti di forniture di razzi da parte dell'Iran alla Russia, i paesi democratici del G7 criticano fermamente la fornitura di armi. Nonostante gli appelli internazionali ripetuti per fermare gli invii, l'Iran continua ad armare la Russia, intensificando così il suo sostegno militare all'invasione russa dell'Ucraina, secondo un comunicato congiunto dei ministri degli esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il Rappresentante dell'UE. La Russia utilizza armi iraniane per uccidere civili ucraini e prendere di mira infrastrutture vitali. Di recente, Regno Unito e Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver ottenuto missili balistici dall'Iran. L'Iran nega queste accuse. "L'Iran deve immediatamente interrompere ogni forma di supporto alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e porre fine alla fornitura di missili balistici, droni e tecnologia correlata che minaccia direttamente la popolazione ucraina e la sicurezza europea e internazionale", afferma il comunicato pubblicato dalla presidenza del G7 italiana. "Rimaniamo risoluti nel tenere l'Iran responsabile per il suo inaccettabile sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che peggiora ulteriormente la sicurezza a livello globale." Germania, Francia e Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran, mentre l'UE sta pianificando sanzioni più severe. Scopri di più qui.

19:41 Putin Sostiene l'importanza della Libertà di Espressione e Informazione despite his jailed critics might find this amusing: Russia's President Vladimir Putin emphasizes the importance of free speech and information. "In a time when the multifaceted process of multipolarity is developing, it's crucial to shield the principles of information credibility," Putin says in a video message to participants of the Brics countries' media summit in Moscow, celebrating Tass's 120th anniversary. "Authentic freedom of speech, showcasing various viewpoints, facilitates compromises and shared solutions for global issues," Putin adds. Media plays a significant role in constructing a balanced world order by offering individuals a "clear and impartial view of the world." Unfortunately, freedom of speech and media in authoritarian Russia are non-existent. Media that disagree with the government have been prohibited and shut down. Dissenting voices are persecuted in Russia's justice system. Since 1904, the Russian agency Tass has existed, albeit under different names and titles. Tass is considered to be the government's mouthpiece, making it the country's largest news agency.

19:20 Scholz Riafferma la Sua Posizione Contro la Fornitura di Missili TaurusIl Cancelliere Olaf Scholz ha escluso la possibilità di fornire armi a lungo raggio ad alta precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle scelte dei partner. In un dialogo con i cittadini a Prenzlau, Brandeburgo, ha ribadito la sua opposizione alla fornitura di missili Taurus con un raggio di circa 500 chilometri all'Ucraina (mirati a Mosca). "Ho detto no a quello. E questo, ovviamente, vale anche per altre armi in grado di raggiungere quella distanza", ha dichiarato Scholz. "Questa posizione rimane coerente. Anche se altri paesi prendono decisioni contrastanti." (Vedi l'articolo del 17:24 per ulteriori dettagli.) L'arma più lontana fornita dalla Germania all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può raggiungere obiettivi a 84 chilometri di distanza.

