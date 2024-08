Mosca condanna i blogger militari per "disinformazione"

Se i blogger di guerra russi esercitano la critica o divulgano informazioni sensibili, possono aspettarsi di finire in tribunale. Solo a gennaio, l'ultranazionalista Girkin è finito in prigione per i suoi post sul blog critici del Cremlino. Ora, anche il suo collega Kurschin deve scontare la pena.

Un blogger militare russo è stato condannato a sei anni e mezzo di prigione per aver diffuso "informazioni false" sull'esercito. Lo ha annunciato il servizio stampa della corte di Mosca. Andrei Kurschin "ha deliberatamente diffuso informazioni false sull'esercito russo", si legge. Deve scontare la pena in un campo di lavoro.

Le accuse riguardano due pubblicazioni dell'ex soldato sul suo canale "Moscow Calling" sul servizio online Telegram, come riferito dal portale delle notizie Mediazona. Secondo quanto riportato, ha scritto di un attacco russo a Kryvyi Rih in Ucraina che ha interessato l'approvvigionamento idrico, nonché di un attacco a un ospedale maternità nella regione di Saporizhzhia.

Il condannato avrebbe combattuto con i separatisti russi sostenuti da Mosca nell'est dell'Ucraina dal 2014, secondo Mediazona. In seguito, ha criticato l'offensiva russa in Ucraina.

Girkin condannato a quattro anni di prigione

Le azioni delle autorità russe contro le voci critiche del Cremlino stanno aumentando e stanno prendendo di mira i blogger militari che, ad esempio, criticano le strategie militari o pubblicano informazioni sensibili. A gennaio, il blogger nazionalista e ex leader dei separatisti Igor Girkin è stato condannato a quattro anni di prigione per una serie di post critici del Cremlino. La corte cittadina di Mosca ha imposto la condanna perché ha chiamato all'estremismo, come riferito dall'agenzia Interfax. Girkin è anche bandito dalla direzione dei media online per tre anni.

Girkin è un sostenitore dell'invasione russa dell'Ucraina ma un critico acuto del presidente Vladimir Putin. L'ex ufficiale del servizio di sicurezza FSB ha guidato l'insurrezione delle forze russe nel Donbass ucraino nel 2014. È stato condannato in absentia per omicidio nei Paesi Bassi per il suo ruolo nell'abbattimento di un aereo di linea sull'est dell'Ucraina con 298 morti. Girkin ha vissuto indisturbato in Russia per molto tempo.

L'aumento della repressione delle voci critiche del Cremlino da parte delle autorità russe, come mostrato nei casi di Girkin e Kurschin, suscita preoccupazione per la libertà di parola e di informazione in Russia.

