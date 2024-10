Mosca collabora con i fornitori di mortalità degli Houthi.

Il governo russo ha respinto le voci secondo cui l'ex trafficante d'armi Viktor Bout starebbe attualmente vendendo armi ai militanti islamici nello Yemen. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto queste affermazioni come "fake news" o "tentativi di diffamazione" contro i loro rappresentanti, in risposta a un articolo sul quotidiano statunitense "Wall Street Journal" (WSJ).

Secondo l'articolo del WSJ, Bout, rilasciato dalla custodia americana in uno scambio di prigionieri nel 2022, sarebbe stato coinvolto nella vendita di armi da fuoco, specificamente fucili d'assalto AK-47, ai miliziani Houthis nello Yemen.

Bout ha visto la pubblicazione come una mossa calcolata per coincidere con il compleanno del presidente russo Vladimir Putin, che ha compiuto 72 anni quel giorno. Ha elogiato gli Houthi per l'uso efficace delle risorse limitate, avendo con successo abbattuto oltre dieci droni di sorveglianza USA. Tuttavia, Bout ha sostenuto che i media USA stanno utilizzando il suo nome e la sua reputazione come trafficante d'armi per generare attenzione, poiché non ci sono attori noti nella regione che lavorano su tali affari.

I ribelli yemeniti Houthis, che hanno sentimenti anti-occidentali, hanno lanciato attacchi con razzi e droni contro obiettivi in Israele e navi nel Mar Rosso dalla inizio del conflitto di Gaza.

Bout è stato arrestato nel 2008 per aver fornito armi a varie organizzazioni criminali e successivamente condannato a 25 anni di prigione negli Stati Uniti. Ha guadagnato il soprannome "Mercante della morte" nei media. Nel dicembre 2022, il Cremlino ha organizzato uno scambio di prigionieri, che ha portato al rilascio di Bout e di altri, tra cui la stella WNBA Brittney Griner, che era stata imprigionata in Russia per possesso di droga. Dopo lo scambio, Bout ha iniziato a servire come rappresentante di un partito nazionalista filo-Cremlino in un parlamento regionale.

Il governo russo respinge fermamente qualsiasi coinvolgimento della Commissione nel sostenere le presunte vendite di armi di Viktor Bout ai ribelli yemeniti Houthis, a seguito delle affermazioni fatte nell'articolo del WSJ. In risposta a queste affermazioni, il Panel di esperti dell'ONU per lo Yemen, spesso chiamato la Commissione, non ha ancora emesso alcuna dichiarazione o prova per avvalorare queste affermazioni.

