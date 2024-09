Mosca cerca di rafforzare le sue strategie difensive dopo l'assalto dei droni di Kiev.

18:07: Prima Vittima nella Regione di Mosca negli AttacchiI massicci attacchi con droni ucraini hanno causato la prima morte nella regione di Mosca durante il conflitto in corso contro la Russia. Come riportato dal governatore regionale Andrei Vorobyov via Telegram, una donna di 46 anni è stata uccisa dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Ramensky, situato nella parte sud-ovest della città.

17:23: Putin: La Russia Deve Anticipare le Minacce da Più DirezioniNel parlare ai partecipanti dell'esercizio strategico "Ocean-2024", il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza di prepararsi a respingere eventuali aggressioni militari da qualsiasi direzione. Ha dichiarato: "La Russia deve essere pronta per qualsiasi scenario possibile. Le nostre forze armate devono proteggere la sovranità e gli interessi della Russia in modo efficace e difendersi da qualsiasi potenziale aggressione militare da tutte le parti, comprese le terre interne e costiere". Ha inoltre evidenziato l'importanza della marina nel affrontare questa sfida.

16:51: Germania, Francia e Regno Unito si Preparano ad Imporre Sanzioni all'IranLa Germania, la Francia e il Regno Unito hanno condannato la consegna di missili balistici dell'Iran alla Russia. La dichiarazione congiunta ha dichiarato: "Si tratta di un'ulteriore escalation della cooperazione militare dell'Iran con la guerra della Russia contro l'Ucraina". I tre paesi hanno avvertito che i missili iraniani potrebbero raggiungere i territori europei, intensificando la sofferenza della popolazione ucraina. Hanno minacciato sanzioni aggiuntive, comprese la sospensione degli accordi bilaterali sull'aviazione, diretti contro Iran Air, e contro individui e organizzazioni coinvolti in queste attività.

16:32: Nessun Accordo con l'Ucraina Finché le Truppe Rimangono sul Territorio RussoIl Segretario del Consiglio della sicurezza russa, Sergei Shoigu, ha escluso qualsiasi discussione con l'Ucraina su un accordo di pace fino a quando le truppe ucraine continueranno a occupare il territorio russo. "Non ci impegneremo in trattative fino a quando non lasceranno il nostro territorio", ha detto Shoigu alla televisione di stato russa. Dal mese di agosto, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva nella regione russa di Kursk, portando per la prima volta all'incursione di truppe ucraine sul suolo russo dal inizio del conflitto. Shoigu ha argomentato che l'incursione mirava a costringere la Russia a discutere sui termini dell'Ucraina e il ritiro delle sue forze dal Donbass.

16:04: Ex Carceriere Diventa Comandante di Brigata in Prima LineaPer mantenere un flusso costante di soldati, sia la Russia che l'Ucraina stanno arruolando i detenuti per il servizio al fronte. In una testimonianza catturata in video, Oleksandr, che era un guardiano carcerario, ora guida la 59ª Brigata. "Faranno qualsiasi cosa per restare vivi", ha osservato Oleksandr. Gli uomini parlano delle loro esperienze pericolose durante la battaglia.

15:38: Cremlino Riconosce il Piano Strategico della Russia per Espellere le Truppe Ucraine dalla Regione di KurskSecondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, l'esercito russo ha sviluppato una strategia per espellere le truppe ucraine dai territori russi confinanti con Kursk. Tuttavia, Peskov non ha fornito ulteriori dettagli sul calendario dell'operazione. Le fonti del Cremlino riferiscono che, a partire dal 6 agosto, i soldati ucraini hanno lanciato un attacco di massa su Kursk, portando a significativi guadagni territoriali.

15:13: Lettonia Prolunga le Misure di Sicurezza Fronteiera fino alla Fine del 2024In risposta alle persistenti preoccupazioni per la sicurezza, la Lettonia ha deciso di mantenere la sicurezza rafforzata al confine con la Bielorussia fino alla fine del 2024. In giustificazione, il governo ha citato il volume elevato di attraversamenti illegali del confine e la continua minaccia delle azioni della Russia in Ucraina. Come parte delle misure prolungate, la guardia di frontiera sarà autorizzata a poteri aggiuntivi per far rispettare la sicurezza nella Lettonia orientale.

14:47: L'Ucraina Aumenta la Produzione di Armi del 100% nel 2024Secondo le statistiche del governo, l'Ucraina ha raddoppiato la produzione di armi nel 2024 rispetto all'anno precedente. Il Primo Ministro Denys Shmyhal ha annunciato che l'Ucraina mira a produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. Ha dichiarato, "Stiamo progredendo e la produzione di droni sta crescendo".

14:23: Analista Militare Approvato la Chiamata di Scholz per i Negoziazioni per la Pace con la RussiaL'analista militare Ralph Thiele sostiene la proposta del Cancelliere Olaf Scholz per i negoziati di pace con la Russia. Tuttavia, Thiele sottolinea l'urgenza di avviare questi colloqui, evidenziando il potenziale per un breakthrough ucraino nelle posizioni difensive dopo l'offensiva di Kursk. Thiele sostiene che l'iniziativa di Scholz dovrebbe essere perseguita senza indugio.

13:52: Istituto di Kiel Avverte: le Spese per la Difesa dell'UE "Inadeguate"Le spese del governo federale per la difesa sono "totalmente inadeguate" contro la minaccia rappresentata dalla Russia, affermano i ricercatori dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel. Nonostante il linguaggio di un "cambiamento di rotta", il divario tra le capacità militari della Germania e della Russia continua ad aumentare, secondo l'istituto. I ricercatori propongono di mantenere un budget per la difesa permanente di almeno 100 miliardi di euro. La Russia emerge come una minaccia per la sicurezza di NATO in aumento e simultaneamente il progresso verso la fortificazione essenziale per la deterrenza sta avvenendo a un ritmo lentissimo. Attualmente, il governo federale a malapena riesce a sostituire le armi dirette all'Ucraina. L'inventario dei sistemi di difesa aerea e dei cannoni obici è significativamente diminuito.

12:25: Distinguere la Distinzione tra Putin e LavrovL'Ucraina continua a incoraggiare l'UE e gli Stati Uniti ad autorizzare l'uso delle armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi hanno dato il consenso, inclusi i promessi caccia.

12:59 Russia Annuncia la Conquista di Quattro Altre Città nella Regione di DonetskLa Russia rivendica la conquista di quattro città nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Il Gruppo di Forze del Sud ha conquistato Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo Est Wodiane, e il Gruppo Centrale Halyzynivka, secondo il Ministero della Difesa russo. Non c'è alcuna conferma indipendente di queste affermazioni. Gli osservatori militari ucraini hanno segnato tre delle città (tutte tranne Hryhoriwka) come conquistate. L'Ucraina sta incontrando pressioni sul fronte orientale.

12:20 Mosca Riconosce Solo un Partner per le TrattativeUna conferenza per la pace è stata organizzata in Svizzera a giugno senza la Russia. Ora, il Cancelliere Olaf Scholz segnala la disponibilità a parlare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, come risponde il Cremlino? Il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mostra sforzi diplomatici, ma non con l'Europa, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: la Russia Progressivamente Utilizza Armi ChimicheGli ufficiali ucraini mettono in guardia che le forze russe in Ucraina stanno sempre più ricorrendo a armi chimiche. Il Comando delle Forze Armate ucraine scrive su Facebook che le forze russe hanno dispiegato munizioni pericolose e agenti chimici 447 volte solo ad agosto, e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il Comando delle Forze Armate ucraine sostiene anche che i soldati russi forniscono armi chimiche e impiegano composti chimici non identificati. Inoltre, afferma: "La Russia cinicamente viola le regole di guerra e ignora i principi e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulo e dell'Utilizzo di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione".

11:19 Ufficio del Presidente a Kyiv: gli Attacchi ai Depositi di Armi Russi sono AppropriatiIl capo dell'Ufficio del Presidente ucraino sottolinea la richiesta del suo paese ai suoi alleati occidentali di consentire l'uso delle sue armi contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andriy Yermak spiega che si deve mirare ai depositi di missili in Russia. "La difesa non è un'escalation." Si tratta di utilizzare le armi occidentali per prevenire il terrore, scrive Yermak su Telegram. I paesi occidentali esitano a consentire all'Ucraina di utilizzare le armi che hanno distribuito sul territorio russo, temendo di essere trascinati nel conflitto.

10:53 Cicatrici e Ferite - la Russia Attacca con Droni Multipli e Due MissiliAlmeno tre persone sono rimaste ferite e le strutture hanno preso fuoco, causando danni, negli attacchi dei droni e dei missili russi, secondo le autorità regionali. La difesa aerea ha intercettato 38 dei 46 droni russi su 13 regioni, secondo il comunicato stampa dell'aeronautica. La Russia ha anche utilizzato due missili nel suo attacco. Le strutture energetiche in otto regioni ucraine hanno subito colpi, secondo il ministero dell'energia a Kyiv, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle stazioni di trasformazione.

10:27 Icona Infranta - il Difensore dei Diritti dei Bambini di Putin Sposa un OligarcaMaria Lwowa-Belova, la difensore dei diritti dei bambini della Russia, un tempo ammirata come l'incarnazione della donna russa, è stata sposata con un prete ortodosso dal 2003. Lei e suo marito hanno promosso i valori conservatori, la fede cristiana e le loro esperienze di vita in famiglia attraverso i media di propaganda. Tuttavia, il loro legame con il prete potrebbe non essere così solido come si pensava. Secondo il portale indipendente Verstka, si è sposata con l'oligarca Konstantin Malofeey, con cui è stata vicina per qualche tempo. Tuttavia, questo legame mantiene ancora un po' di ortodossia, poiché Malofeey è il fondatore della TV cristiana affiliata al Cremlino Tsargrad TV e un sostenitore entusiasta della monarchia e della guerra russa.

09:59 L'Ucraina Lancia un'Onda di Attacchi su MoscaUn attacco con droni ucraino su Mosca ha causato la morte di una donna, secondo il governatore locale. I video mostrano esplosioni in zone residenziali. Le fonti russe affermano anche che 144 droni sono stati abbattuti.

09:32 La Flotta Russa Avvia le 'Esercitazioni Ocean-2024'La marina russa ha inaugurato le sue manovre strategiche 'Ocean-2024' in diverse acque del paese più grande del mondo per superficie. Più di 400 navi da guerra, comprese le sottoversioni, e più di 90.000 personale di diverse unità navali parteciperanno alle esercitazioni fino al 16 settembre, secondo il ministro della difesa a Mosca. Le esercitazioni si svolgono nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Artico, nel Mar Baltico, nel Mar Caspio e nel Mar Mediterraneo, dove la Russia ha una base nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Due Morti in un Incendio di un Oleodotto nella Regione Russa di OrenburgDue persone sono morte in un incendio su un oleodotto nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sull'origine dell'incendio è in corso. Il momento esatto dell'inizio dell'incendio resta sconosciuto. Sono circolate segnalazioni non verificate sull'incidente su alcuni canali Telegram russi lunedì.

08:43 La Russia Esclude il DialogoLa Russia si rifiuta di trattare con l'Ucraina fino a quando le sue truppe non si ritireranno dai territori russi, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva anche escluso la possibilità di trattative.

08:14 Riprendono le Operazioni negli Aeroporti di MoscaI voli negli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo sono ripresi, secondo l'agenzia di aviazione russa Rosaviatsiya via Telegram. I voli erano stati momentaneamente interrotti a causa degli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz Fissa Condizione per la Partecipazione Russa ai NegoziautiIl cancelliere tedesco Olaf Scholz lega l'impegno russo in una potenziale conferenza per la pace in Ucraina a determinati requisiti. Durante un evento dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato la necessità di un sostegno militare essenziale per l'Ucraina contro il suo aggressore, la Russia. Ha anche proposto di esplorare metodi per uscire dalla situazione bellica. Ha condiviso l'ambizione del leadership ucraino per un'altra conferenza per la pace che coinvolga la Russia. "Questo è a malapena realizzabile se la persona che dovrebbe sedersi sta contemporaneamente dichiarando 'Continuerò ad attaccare'", ha commentato Scholz, alludendo al presidente russo Vladimir Putin. Putin, ha aggiunto, esprime anche il desiderio di ulteriori territori ucraini nel contesto di un piano di pace. "Credo che ciò che è sempre cruciale in politica sia la chiarezza, la determinazione e il carattere. È necessario per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha sottolineato il cancelliere.

07:18 Fico Accusa l'Esercito Ucraino di Fascismo - Kyiv ProtestaL'Ucraina risponde alle accuse di sentimenti pro-russi da parte del primo ministro slovacco Robert Fico. Fico ha invitato Kyiv a rimuovere il "fascismo" dal suo esercito, come riportato da Reuters. Il ministero degli Esteri ucraino ha rilasciato una dichiarazione, affermando: "I soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi contrassegnati con la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero aggiunge che il popolo ucraino ha subito "milioni di perdite" nella lotta contro il nazismo nel XX secolo. L'accusa di "fascismo" di Fico ricorda la propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazisti. In realtà, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% alle elezioni ucraine del 2019. Tuttavia, lo storico Timothy Snyder riconosce attributi fascisti nel sistema di Putin.

06:56 Leader Regionale Russo Corre i Dati delle VittimeUna donna è morta e tre civili sono rimasti feriti in un attacco con drone dell'Ucraina nella capitale russa Mosca, secondo il leader regionale Andrei Vorobyov. Lo ha annunciato tramite Telegram, correggendo la sua dichiarazione precedente sulla morte di un bambino che non poteva confermare. Si dice che 43 persone si stiano rifugiando nei rifugi.

06:25 Greenpeace Indagherà sui Reati Ambientali Comessi dalla RussiaGreenpeace riapre un ufficio a Kyiv. Il suo obiettivo è accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e indagare e documentare le violazioni ambientali causate dall'invasione russa, afferma l'organizzazione ambientale. Ha collaborato con le organizzazioni ambientali locali per questo scopo. "Il nostro compito è aiutare l'Ucraina a ricostruire la sua infrastruttura sociale in modo sostenibile sfruttando la potenza pulita del sole e del vento", ha detto il nuovo capo dell'ufficio, Natalya Hosa. Greenpeace ha spesso evidenziato i danni ambientali in Ucraina a causa dell'invasione russa, compreso il situazione alla centrale nucleare occupata dalla Russia di Zaporizhzhia.

06:02 Russia Rapporta la Morte di un Bambino nella Regione di MoscaDopo un attacco con drone dell'Ucraina nella regione di Mosca, i rapporti russi indicano che un bambino è morto. Il leader regionale Andrei Vorobyov informa i suoi follower tramite Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha provocato un incendio che sta siendo spento dai pompieri. "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto", aggiunge Vorobyov. L'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale ha causato almeno un ferito quando i detriti sono caduti su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva inizialmente riferito che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

05:31 L'Ucraina Respinge l'Attacco con Drone su KyivLe unità di difesa aerea ucraine hanno respinto con successo un attacco con drone della Russia sulla capitale ucraina, secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riportato tramite Telegram.

04:36 Russia: Detriti del Drone Cadono su Complesso EnergeticoI detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa sulla regione di Tula sono atterrati su un complesso energetico e del combustibile, riferisce l'agenzia di stampa russa TASS, citando le autorità locali. "Non ci sono state vittime", cita TASS le autorità di Tula. La procedura operativa e la fornitura di beni ai clienti sono rimaste inalterate. La situazione è sotto controllo.

02:17 La Difesa Aerea Russa Abbatte e Distrugge un Drone Vicino a MoscaLe forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto un drone che si avvicinava al centro di Mosca, come riferito dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin su Telegram. L'analisi preliminare suggerisce che non ci sono stati danni o vittime dove i detriti sono caduti, aggiunge Sobyanin. La parte ucraina non ha ancora riconosciuto il fatto.

00:12 Zelensky Loda la Svezia per il Pacchetto di Aiuti da 445 Milioni di DollariIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lodato la Svezia per un pacchetto di aiuti militari del valore di circa 445 milioni di dollari. Il presidente ha espresso la sua gratitudine sui social media, sottolineando che "questo aiuto cruciale, che comprende sistemi di difesa aerea, armi anticarro e assistenza finanziaria per far fronte alle esigenze urgenti dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa". Le fonti svedesi confermano che il pacchetto comprende anche componenti per il caccia Gripen, destinati a future possibili consegne di aerei.

22:17 Il Ministero degli Esteri Tedesco Identifica la Russia come la "Minaccia Principale per la Pace" sul Confine Orientale della NATOIn risposta alle recenti incursioni di droni russi in Lettonia e Romania, il Ministero degli Esteri tedesco ha identificato la Russia sotto il presidente Vladimir Putin come la "minaccia principale per la pace e la stabilità" direttamente sul confine orientale della NATO. Secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri, "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la minaccia principale per la pace e la stabilità direttamente sul confine orientale della NATO". La dichiarazione cita anche gli ultimi episodi di droni in Romania e Lettonia come prova. Il Ministero degli Esteri aveva dichiarato: "Lavoriamo con i nostri partner dell'alleanza e offriamo il nostro sostegno incondizionato".

21:42 Il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti non può confermare i rapporti su trasferimenti di missili iraniani alla RussiaJohn Kirby, il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti non ha ancora verificato i rapporti secondo cui l'Iran ha fornito alla Russia missili balistici.

21:28 Zelensky esorta all'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'OccidenteIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiamato per l'attuazione accelerata degli impegni di aiuto dall'Occidente. Secondo Zelensky, la traiettoria della guerra dipende dalla tempestività dei rifornimenti e dall'adempimento degli impegni dei paesi partner. Ha sottolineato: "Ciò che è critico a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe in settembre".

20:52 Il politico dissidente russo avverte contro l'offrire a Putin una "uscita dignitosa" dal conflitto ucrainoIl politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro l'offrire al presidente russo Vladimir Putin una "uscita dignitosa" dal conflitto ucraino. Kara-Mursa sostiene che è fondamentale che Vladimir Putin non trionfi sull'Ucraina. Ha sottolineato: "È cruciale che Vladimir Putin non trovi una via d'uscita salvasfaccia da questo conflitto in Ucraina". few weeks after his release in a prisoner swap, Kara-Mursa acknowledges the weariness about the war among Western societies. However, he insisted, "Putin must be defeated." He adds, "If, God forbid, the Putin regime is permitted to characterize the war's outcome as a victory for itself and remain in power, we will be confronted with another conflict or calamity within a year or 18 months."

Alla luce del conflitto in corso, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza di prepararsi per l'aggressione militare da qualsiasi direzione, dicendo: "La Russia deve essere pronta per qualsiasi scenario possibile. Le nostre forze armate devono proteggere la sovranità e gli interessi della Russia in modo efficace e difendersi da qualsiasi potenziale aggressione militare da tutte le parti, comprese quelle interne e costiere".

Data l'attuale situazione di conflitto, è fondamentale che le operazioni militari prevedano potenziali minacce da diverse direzioni per garantire la sicurezza e la sicurezza della Russia.

