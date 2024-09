Mosca avverte di potenziali sanzioni contro Washington per RT

Gli Stati Uniti hanno classificato RT come "strumento di propaganda dei servizi di intelligence russi" e hanno imposto sanzioni all'ente di proprietà del governo russo che controlla l'organizzazione dei media. In risposta, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha minacciato ritorsioni. Questa minaccia potrebbe essere diretta contro i giornalisti americani che lavorano in Russia.

La Russia ha duramente criticato le sanzioni americane alla rete televisiva di stato RT e ha lasciato intendere misure di ritorsione. Secondo il sito web ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Zakharova ha dichiarato che le azioni del governo americano non resteranno senza risposta.

Si ipotizza che questa minaccia possa essere rivolta ai giornalisti americani ancora attivi in Russia. Ricordiamo l'arresto del giornalista statunitense Evan Gershkovich nel marzo 2023, con l'accusa di spionaggio. Gershkovich, corrispondente del noto "Wall Street Journal", è stato detenuto per 16 mesi prima di essere rilasciato nell'ambito di uno scambio. Gershkovich e il giornale hanno costantemente negato le accuse.

Zakharova ha accusato gli Stati Uniti di censura e di limitare la libertà di stampa. Con le sue azioni contro RT, gli Stati Uniti hanno avviato "una nuova ondata di limitazioni ai media e ai giornalisti russi", ha affermato.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano avanzato severe accuse contro RT, sostenendo che l'organizzazione dei media interferiva "negli affari interni dei paesi in tutto il mondo". Nuove informazioni rivelano che RT ha capacità informatiche e si occupa di operazioni di informazione e campagne di influenza segrete, oltre a lavorare in collaborazione con l'esercito russo. Il canale funge da "mezzo di propaganda per i servizi di intelligence russi", secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Disinformazione come strumento

La Russia utilizza la disinformazione a livello globale come mezzo "per destabilizzare e polarizzare le società libere e aperte", ha affermato il Segretario di Stato americano. Ha invitato i paesi alleati a trattare le attività di RT nei loro paesi allo stesso modo in cui trattano le attività dell'intelligence russa, e ha fatto riferimento a un'iniziativa congiunta con la Gran Bretagna e il Canada.

Di recente, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni finanziarie a diversi funzionari di RT, tra cui la direttore

