Mosca afferma successo a Kursk - i blogger militari non sono d'accordo

Il presidente Putin della Russia lo definisce una "provocazione", altri lo vedono come un audace diversivo da parte dell'Ucraina. Gli obiettivi dell'offensiva di Kyiv nella regione russa di Kursk rimangono ignoti. Tuttavia, i successi militari russi respingono i blogger militari nel regno delle favole.

Secondo i resoconti da Mosca, le truppe russe hanno combattuto per tre giorni contro un'incursione ucraina oltre il confine. Le forze russe e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di avanzare più a fondo nella regione di Kursk, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Contestualmente, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che tentano di ritirarsi dalla regione di confine ucraina di Sumy.

Il capo di stato maggiore Valery Gerasimov ha riferito al presidente Vladimir Putin durante una videoconferenza che circa 100 soldati ucraini erano stati uccisi e più di 200 altri feriti nei combattimenti, secondo le agenzie di stampa russe.

Tuttavia, i blogger militari russi dipingono un quadro diverso. Secondo loro, i soldati ucraini stanno ancora avanzando nella regione. I video mostrano droni russi che attaccano carri armati del tipo Marder che avanzano nel territorio russo. Tuttavia, l'Ucraina continua a portare truppe e materiali nella regione russa. Inoltre, la difesa russa a terra sembra essere male organizzata. L'Ucraina è già riuscita ad abbattere un elicottero e due caccia. Sembra che i sistemi di difesa aerea siano stati portati nella regione ucraina confinante di Sumy e siano stati utilizzati qui. Inoltre, le truppe russe sembrano non riuscire a contrastare efficacemente l'avanzata delle truppe di Kyiv. Si dice che le truppe ucraine siano avanzate di 15-25 chilometri nella regione di Kursk.

Putin ha accusato l'Ucraina di bombardare casualmente edifici civili, case abusive e ambulanze, descrivendolo come una "provocazione su larga scala". Secondo il ministero della Salute russo, 66 civili sono rimasti feriti dall'inizio dell'offensiva ucraina, tra cui 9 bambini. Le autorità della regione di Kursk hanno segnalato almeno cinque morti civili, tra cui due paramedici.

L'Ucraina non ha ancora commentato l'offensiva. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato in serata che "la Russia ha portato la guerra sul nostro territorio e deve sentire ciò che ha fatto. Gli ucraini sanno come raggiungere i loro obiettivi."

L'agenzia di stampa statale RIA Novosti ha riferito che il vice-governatore ad interim di Kursk, Andrei Belostotsky, ha dichiarato che "il nemico non ha avanzato di un solo metro, ma piuttosto sta ritirandosi". Ha anche dichiarato che l'equipaggiamento e le truppe nemiche vengono "attivamente distrutti". Il governatore Alexei Smirnov ha dichiarato che la regione prevede di equipaggiare le stazioni di servizio con dispositivi di guerra elettronica e fornirle di qualche tipo di protezione corazzata.

"Se la guerra non va secondo i loro scenari"

Il think tank con sede a Washington, Institute for the Study of War, ha dichiarato mercoledì che le truppe ucraine sono avanzate fino a 15 chilometri nel territorio russo. Ciò non è stato confermato. I funzionari del governo ucraino non hanno ancora commentato l'ampiezza dell'operazione intorno alla città di Sudzha. Non è possibile verificare indipendentemente le affermazioni russe. Nella guerra, la disinformazione e la propaganda svolgono un ruolo centrale.

L'Ucraina potrebbe cercare di attirare le unità di riserva russe nel suo territorio attraversando il confine, con l'obiettivo di indebolire gli attacchi russi nella regione orientale di Donetsk, dove le forze di invasione russe hanno recentemente ottenuto significativi guadagni operativi. Tuttavia, una tale azione comporta il rischio di esaurire ulteriormente le già sovrastate truppe ucraine lungo il fronte di oltre 1000 chilometri.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, ha dichiarato che gli attacchi nella regione di frontiera farebbero capire alla Russia che "la guerra sta lentamente penetrando nel territorio russo". Ciò, a suo avviso, darebbe sicuramente ai russi un bello spavento. Podolyak ha anche lasciato intendere che Kyiv si aspetta di trarre vantaggi dalle trattative da un'incursione del genere. "Quando sarà possibile condurre un processo di negoziazione in modo da poter esercitare pressioni su di loro o ottenere qualcosa da loro? Solo quando la guerra non si svolge secondo i loro scenari", ha dichiarato.

