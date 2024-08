- Morto in un campo profughi - sospettato arrestato

Polizia ha arrestato un uomo ucraino di 26 anni in relazione a un presunto omicidio in un rifugio per profughi a Rostock. La procura sta esaminando una richiesta di mandato di arresto, come annunciato da una portavoce dell'autorità. Lunedì, un uomo ucraino di 46 anni è morto nella struttura comunitaria Elbotel.

Un dipendente del servizio di sicurezza lo ha trovato gravemente ferito intorno alle 12:15. Il medico del pronto intervento ha potuto solo confermare la morte del 46enne, come riferito dalla procura e dalla polizia. La scena suggeriva un omicidio. Non sono state fornite dettagli sulle ferite o un possibile movente.

La polizia sta indagando su eventuali piste relative all'omicidio, cercando testimoni o prove che possano fare luce sull'incidente. Il sospetto, arrestato dalla polizia, sta attualmente essendo interrogato sulla sua involvement nell'incidente al rifugio per profughi.

Leggi anche: