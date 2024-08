- Morto in un campo profughi - Il sospettato è stato rilasciato

Dopo l'omicidio sospetto in un rifugio per richiedenti asilo a Rostock, la polizia ha identificato un sospetto, secondo le loro dichiarazioni. Tuttavia, gli investigatori non sono ancora riusciti a fornire prove sufficienti per sostenere un forte sospetto di colpevolezza e giustificare quindi il fermo. Pertanto, la procura generale ha inizialmente respinto una richiesta di mandato di arresto, ha detto la polizia. Il 26enne ucraino, che era stato fermato subito dopo l'incidente di lunedì, è stato quindi rilasciato martedì. Tuttavia, rimane un sospetto. Le indagini proseguono a pieno ritmo, soprattutto contro il 26enne.

In una struttura di accoglienza condivisa, Elbotel, un uomo ucraino di 46 anni è morto lunedì. Un dipendente del servizio di sicurezza ha trovato l'uomo gravemente ferito intorno a mezzogiorno. Il medico del pronto intervento chiamato ha potuto solo confermare la morte del 46enne, come dichiarato dalla procura generale e dalla polizia. Non sono state fornite dettagli sulla natura delle ferite o un possibile movente. Secondo le indagini, la scena suggeriva un omicidio.

Dopo la scoperta dell'omicidio sospetto all'Elbotel, è fondamentale per la polizia mantenere la vigilanza e continuare le indagini. Il sospetto nel caso del rifugio per richiedenti asilo, sebbene rilasciato, rimane sotto la sorveglianza della polizia a causa del suo coinvolgimento in un omicidio sospetto.

