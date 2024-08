- Morto a 70 anni: ex allenatore di calcio

Una figura rinomata del calcio tedesco se n'è andata. Come riferito dalla rivista sportiva "Kicker" e da altri, l'ex allenatore della Bundesliga Christoph Daum è morto all'età di 70 anni. Circondato dalla sua famiglia, è morto serenamente dopo una lunga lotta contro il cancro, come riportato dalla stampa. Nel 2022, Daum ha rivelato la sua diagnosi di cancro durante una visita di routine, pubblicando una foto su Instagram insieme al suo medico, Prof. Dr. Jürgen Wolf. Ha condiviso di aver subito 22 sedute di chemio dalla sua diagnosi.

Vicino a guidare la nazionale tedesca

Purtroppo, Daum non è riuscito a costruire una carriera da giocatore. Verso la fine del suo periodo attivo, trascorso con gli amatori del 1. FC Köln, ha ottenuto la licenza da allenatore. Salendo di livello, è diventato allenatore del 1. FC Köln prima di passare a Stoccarda e alla Turchia, fino a raggiungere i campioni della Bundesliga del Bayer 04 Leverkusen.

Sul punto di diventare allenatore della nazionale tedesca nell'estate del 2001, un brutto colpo ha mandato all'aria tutto. Un accordo tra il Bayer Leverkusen e la DFB è fallito quando è emerso uno scandalo di cocaina che coinvolgeva Daum. In sua difesa, Daum ha presentato un campione di capelli dopo le accuse di droga da parte dell'onorario presidente del Bayern Uli Hoeneß (72) - il test ha dato un risultato positivo per l'uso di droga. Di conseguenza, Daum è stato licenziato dal Leverkusen e la DFB ha tagliato i ponti con lui.

Tuttavia, lo scandalo non ha impedito a Daum di continuare la sua carriera da allenatore. Ha vinto titoli di campione con il Beşiktaş Istanbul e l'FK Austria Wien in Turchia e in Austria, rispettivamente. Tra il 2006 e il 2009, ha anche allenato di nuovo una squadra tedesca - il 1. FC Köln. Conclusa la sua carriera nel 2017, Daum ha servito come allenatore della nazionale della Romania.

