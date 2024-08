- Morti legati al fentanil a livelli di due milligrammi: è in aumento la quantità di questo potente oppiaceo che entra in Germania?

Nel vivace scenario degli stupefacenti illegali, l'eroina è stata una sostanza ricreativa predominante per anni, con una significativa proporzione di decessi legati alle droghe in Germania attribuibili ad essa. Tuttavia, droghe ancora più letali come il Fentanil stanno facendo il loro ingresso sul mercato. Il dottor Norbert Scherbaum, un rinomato psichiatra, evidenzia che il Fentanil è straordinariamente addictivo e circa 50 volte più forte dell'eroina, portando a un numero sproporzionato di decessi. Basta poco, 2 milligrammi, per essere fatali.

Nel 2021, 2227 individui hanno perso la vita in Germania a causa del consumo di sostanze illegali, con l'eroina coinvolta in 712 casi, seguita da vicino dalla cocaina (610) e dalla crack (507). Spesso è stata rilevata la consumazione mista.

Migliaia di morti per overdose di Fentanil negli USA

Negli Stati Uniti, il Fentanil si è trasformato in un problema di droga di grandi dimensioni con decine di migliaia di decessi. L'Istituto nazionale americano per l'abuso di droghe riporta che più di 70.000 individui sono morti per un'overdose di Fentanil nel 2021, principalmente a causa di oppioidi sintetici.

Il Fentanil appartiene a una categoria di droghe relativamente nuove: gli oppioidi sintetici come il Tilidina, il Tramadolo e l'Oxicodone, utilizzati per gestire il dolore grave. Il Fentanil funziona in modo simile alla morfina, ma è completamente sintetizzato. In medicina, viene utilizzato per trattare condizioni come il dolore da cancro.

La droga può essere assunta oralmente, iniettata, inalata, fumata o applicata con un cerotto. In Germania, Scherbaum, che dirige l'Ufficio centrale tedesco per le questioni di dipendenza (BfArM), suggerisce che il Fentanil non ha ancora avuto un impatto significativo rispetto agli Stati Uniti. La crisi degli oppioidi degli Stati Uniti è stata principalmente alimentata dalla prescrizione eccessivamente liberale e incauta di potenti antidolorifici.

In Germania, tali medicinali vengono effettivamente prescritti in grandi quantità e più frequentemente che in passato, secondo Scherbaum. Tuttavia, non è allo stesso livello degli Stati Uniti. Inoltre, ripetuti sondaggi tra i pazienti dipendenti da oppioidi in cliniche di disintossicazione nella Renania Settentrionale-Vestfalia hanno rivelato che il Fentanil ha avuto finora un ruolo marginale in Germania.

A Berlino, Rüdiger Schmolke del servizio di emergenza per le persone a rischio di droga e dipendenti dalla droga riferisce che il Fentanil non ha ancora giocato un ruolo significativo nella scena aperta della droga della città. "L'abbiamo trovato nei test, ma non è la droga che i nostri clienti cercano."

L'eroina viene considerata più sicura e fornisce un effetto più duraturo dagli utenti, afferma Schmolke, che è un consulente per la prevenzione e il counseling. Inoltre, molti sono consapevoli del rischio più alto di overdose con il Fentanil. "Per questo motivo, i nostri clienti sono piuttosto cauti o respingono il Fentanil."

La crisi degli oppioidi potrebbe anche colpire la Germania

Scherbaum prevede che la diffusione della droga potrebbe intensificarsi e scatenare una crisi anche in Germania. "Non possiamo prevedere il futuro, ovviamente, ma il rischio è chiaramente lì," dice l'esperto di dipendenze.

Ciò può essere attribuito a diverse ragioni, tra cui l'Afghanistan. Il paese è un importante produttore del precursore dell'eroina, l'oppio, derivato dai papaveri. Nel 2022, i talebani hanno proibito la coltivazione dell'oppio, con una riduzione del 74% della produzione globale di oppio, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

Scherbaum riconosce che questo non è probabile che abbia conseguenze immediate, poiché presumibilmente ci sono ancora scorte abbondanti. Tuttavia, uno shortage è probabile in un futuro non troppo lontano.

Il Fentanil è più redditizio e meno rischioso per i cartelli della droga

Un'altra ragione, secondo Scherbaum, è che il mercato internazionale della droga potrebbe subire significativi cambiamenti in futuro. "I cartelli della droga si stanno rendendo conto che i prodotti sintetici sono notevolmente più redditizi e meno rischiosi in termini di applicazione della legge." La produzione di Fentanil è notevolmente meno costosa rispetto a quella dell'eroina, poiché può essere prodotta in un laboratorio.

Attualmente, c'è il rischio che le persone che acquistano eroina ingeriscano inconsapevolmente del Fentanil mescolato. Ciò può portare gli utenti a sottovalutare la loro dose e a overdose involontariamente, dice Scherbaum.

Il rischio di ritmi cardiaci fatali o insufficienza respiratoria è significativamente più alto con le droghe sintetiche rispetto all'eroina, spiega l'esperto di dipendenze. Man mano che gli oppioidi sintetici diventano più diffusi, così aumenterà il numero di decessi legati alla droga.

I servizi di assistenza alle droghe si preparano

Schmolke si aspetta anche una ridotta disponibilità di eroina per gli tossicodipendenti che sarà "un prevedibile disastro". I servizi di assistenza alle droghe si stanno preparando attivamente per un aumento del Fentanil, anche se non c'è motivo di panico per il Fentanil al momento.

Importante è l'educazione e un programma terapeutico e di sostituzione completo ed espanso per i tossicodipendenti. A Berlino, ad esempio, ci sono quattro sale per il consumo di droga e tre unità mobili per il consumo. Tuttavia, non è abbastanza.

L'uso in aumento del Fentanil negli Stati Uniti ha portato a più di 70.000 decessi per overdose nel 2021, un ammonimento inequivocabile del suo potenziale letale. In Germania, il dottor Norbert Scherbaum avverte che, sebbene il Fentanil non abbia ancora avuto un impatto significativo, la sua capacità di creare dipendenza e letalità lo rende una minaccia incombente.

