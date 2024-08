Sommario

Cosa è successo?

Perché l'hotel è crollato?

Quante persone sono coinvolte?

Come sta procedendo l'operazione di soccorso?

Cosa significa questo incidente per la regione?

- Morti, feriti gravi, fuoriuscite <unk> cosa si sa dell'incidente dell'hotel

Sconcerto nella Renania-Palatinato: Tardi martedì sera, un hotel nel comune di Kröv crolla parzialmente. I vicini avvisano la polizia e i servizi di soccorso. Tuttavia, i danni sono già stati fatti. Un intero piano non è più abitabile, numerose persone rimaste intrappolate tra le macerie. Due di loro non sopravvivono all'incidente. I servizi di soccorso impiegano ore per liberare le prime persone.

Come può essere successo tutto questo? Un'analisi della situazione attuale:

Cosa è successo?

Tardi martedì sera intorno alle 23, l'hotel nella Verbandsgemeinde Traben-Trarbach è crollato. I residenti hanno informato la polizia.

Le immagini del luogo del disastro mostrano i detriti della casa a struttura in legno di più piani nel distretto di Bernkastel-Wittlich nella Renania-Palatinato. La casa si è letteralmente accartocciata su se stessa. Dei tre piani originali, ne rimangono solo due.

Perché l'hotel è crollato?

Questo è ancora sconosciuto. Né la polizia né i vigili del fuoco hanno rilasciato dichiarazioni in merito. "Si può dire che c'erano lavori di costruzione sull'edificio ieri", ha detto l'ispettore del fuoco e della protezione civile del distretto di Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Se questi erano in una relazione causale con il crollo dovrà essere dimostrato da perizie e indagini.

La sostanza di base dell'edificio risale al 17° secolo. "Intorno al 1980 sono state aggiunte due e mezzo di piani al piano terra". In quel momento è stata costruita una struttura di sostegno con tavole a sandwich. "Probabilmente lì c'era il punto debole che ha portato al crollo completo del primo piano". Le perizie dovranno ora mostrare se qualcosa nella struttura sottostante dell'edificio vecchio è fallito.

Quante persone sono coinvolte?

Al momento del crollo dell'hotel, c'erano 14 persone nell'edificio, secondo i rapporti di polizia. Cinque sono riuscite a fuggire illese e sono ora assistite dai servizi di emergenza e dagli interventi di crisi. Il resto era sepolto - compreso un bambino di due anni e sua madre, come ha riferito la polizia locale di Treviri. Alcuni di loro sono gravemente feriti. Entro mercoledì pomeriggio, cinque persone erano state salvate. Non ci sono informazioni iniziali sul loro stato.

Due persone sono morte nell'incidente. Sono una donna di oltre 60 anni e un uomo la cui età non è stata ancora specificata. Il corpo della donna è già stato recuperato, ma l'uomo è stato localizzato solo, secondo il comandante dell'incidente Jörg Teusch. La donna e l'uomo presumibilmente sono morti direttamente nel crollo dell'edificio.

Ciò significa che due persone sono ancora intrappolate, ha riferito la polizia. Sono feriti in misura diversa e il contatto con loro è stato stabilito.

Come sta procedendo l'operazione di soccorso?

Intorno a 250 aiutanti dei vigili del fuoco e dell'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW), tra gli altri, sono presenti - compresi i reparti speciali e un'unità cinofila di ricerca e soccorso. Il luogo del disastro viene anche esaminato con i droni.

"A causa dei danni, questa è un'operazione estremamente impegnativa, poiché i servizi di emergenza possono entrare nell'edificio solo con la massima cautela", si legge in una dichiarazione della polizia. Come SWR riferisce, i vigili del fuoco non potevano inizialmente entrare nell'edificio a causa del rischio di crollo imminente. Il comandante dell'incidente Teusch ha paragonato la struttura dell'edificio a un castello di carte.

Il portavoce del servizio operativo tecnico del distretto di Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, ha dichiarato: "L'operazione di recupero è incredibilmente impegnativa". Data la situazione instabile, ogni passo deve essere attentamente valutato. L'Agenzia Tecnica di Soccorso ha stabilito punti di misurazione vicino all'hotel per monitorare eventuali movimenti nell'edificio o la possibilità di entrarvi.

Cosa significa questo incidente per la regione?

Il pericolo non è ancora passato: i servizi di emergenza temono che ulteriori parti dell'hotel possano crollare e danneggiare gli edifici adiacenti. Pertanto, le case vicine sono state evacuate. Finora, 31 residenti hanno dovuto lasciare le loro case.

La mancanza di informazioni chiare dalla polizia o dai vigili del fuoco sulla causa del crollo dell'hotel lascia molti a interrogarsi sulla 'Ragione dietro il Potere dell'Operazione' per stabilizzare e rimuovere in modo sicuro i detriti rimanenti. Nonostante le condizioni impegnative, la resilienza dei servizi di soccorso, compresi i vigili del fuoco e l'Agenzia Tecnica di Soccorso, è evidente nel loro impegno per il 'Potere dell'Operazione', continuando a lavorare instancabilmente per salvare le persone ancora intrappolate.

