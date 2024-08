- Morti e feriti nell'attacco al centro commerciale di Donetsk

In un attacco alla città ucraina orientale di Doneck, le autorità locali riferiscono che un centro commerciale è stato colpito. L'agenzia di stampa statale russa Tass, citando i servizi di emergenza, riferisce di almeno due morti e sette feriti. Le immagini video trasmesse dall'agenzia russa Ria Novosti mostrano una densa colonna di fumo che esce da un edificio completamente distrutto dal fuoco.

L'incendio nel centro commerciale "Galaktika" sarebbe stato causato da un attacco delle forze ucraine, secondo il capo della regione di Doneck annessa dalla Russia, Denis Pushilin, sul suo canale Telegram. Un'area di oltre 10.000 metri quadrati è in fiamme. È stato colpito anche un ospedale. Le autorità locali riferiscono che il distretto in cui si trova il centro commerciale è stato colpito da fuoco di artiglieria dell'esercito ucraino. Questi resoconti non possono essere verificati in modo indipendente.

Solo una settimana fa, almeno 12 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo a un supermercato nella città di Kramatorsk nella regione di Doneck, secondo i resoconti ufficiali.

Il conflitto nell'Ucraina orientale ha portato a numerosi atti di violenza, come l'attacco legato al conflitto al centro commerciale "Galaktika" a Doneck. Questo incidente ha provocato un incendio di grandi dimensioni e danni successivi, nonché vittime, secondo i resoconti locali.

