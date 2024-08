Morti e feriti gravi segnalati in collisioni lungo l'autostrada A7.

Sull'autostrada A7 nel land della Hesse si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto due veicoli. Una coppia di mezza età ha purtroppo perso la vita quando ha perso il controllo del proprio veicolo e si è fermata sulla corsia di emergenza. Una famiglia di quattro persone nel veicolo dietro di loro ha incontrato difficoltà, sbandando e urtando il veicolo fermo e i suoi occupanti. Questo incidente ha provocato gravi ferite per tutti e quattro i membri della famiglia, compresi due bambini di un anno e quattro anni.

Stando ai resoconti della polizia, il 58enne alla guida ha perso il controllo per ragioni ignote vicino agli svincoli di Niederaula e Hünfeld/Slitz nelle ore tarde della sera. Il veicolo ha deviato dalla sua traiettoria, urtando la barriera di sicurezza sulla destra prima di fermarsi sulla corsia di emergenza. L'uomo e sua moglie di 52 anni sono usciti dal veicolo solo per essere investiti dal veicolo successivo, guidato da un 35enne. L'uomo è deceduto sul luogo, mentre sua moglie è stata portata in ospedale in condizioni critiche e purtroppo è deceduta poco dopo. La famiglia di quattro persone nel secondo veicolo è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma nessuno ha riportato ferite potenzialmente letali.

È in corso un'indagine per determinare la causa dell'incidente. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per essere esaminati. Il luogo è stato raggiunto da numerosi operatori dei servizi di emergenza e l'autostrada è stata chiusa per circa quattro ore. I danni materiali stimati ammontano a circa 80.000 euro. A partire dalle 10:30, il tratto interessato della strada verrà chiuso temporaneamente nel senso di marcia sud per il recupero delle prove. Si consiglia ai conducenti di deviare come indicato dalle segnalazioni radio.

