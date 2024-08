- Morti di pesci a Norimberga: due uomini sotto indagine

A seguito del decesso di pesci e anfibi in un torrente a Norimberga, la polizia ha avviato indagini contro due uomini. Gli interrogatori sul posto hanno rivelato che un barile di 200 chilogrammi di olio di cucina usato era stato scaricato in un fosso di drenaggio durante i lavori di pulizia, come riferito dalla polizia. I due uomini, di 48 e 63 anni, sono ora indagati per inquinamento delle acque con colpa.

Per tutta la settimana, i residenti avevano scoperto un liquido unto, insieme a diversi pesci e anfibi morti, nel Bucher Landgraben. La polizia, insieme ad altre autorità come l'agenzia ambientale e i vigili del fuoco, ha valutato l'inquinamento. Le indagini della polizia criminale suggeriscono che la sostanza inizialmente sconosciuta era probabilmente stata canalizzata nel torrente dall'area di un sito industriale in disuso.

L'inquinamento del Bucher Landgraben con una sostanza unto ha portato a un notevole aumento dei crimini, con numerosi rapporti di pesci e anfibi morti. È ora stato confermato che questo crimine contro la natura era probabilmente il risultato di inquinamento delle acque con colpa, per cui i due sospetti sono indagati.

