Riconoscere e Affrontare l'Inaccuratezza - Morti di pazienti a seguito di errori di trattamento: 75 individui

In luogo dell'intervento chirurgico previsto a causa di un ciste, una donna di 39 anni ha subito un'isterectomia non prevista - il motivo è stato uno scambio di pazienti. Confondere i pazienti o i siti chirurgici, somministrare il farmaco sbagliato o lasciare attrezzi medici all'interno del corpo dopo le procedure - questi gravi errori, che non dovrebbero mai verificarsi e possono essere prevenuti, sono noti come "Eventi mai" nel campo medico. Lo scorso anno, circa 150 casi simili sono stati registrati dagli valutatori, che li hanno evidenziati nella loro presentazione statistica annuale del 2023 a Berlino. Il Servizio Sanitario funge da valutatore per le assicurazioni sanitarie e di lungo termine. In totale, 75 pazienti hanno perso la vita a causa di questi errori, mentre l'anno precedente sono stati segnalati 84 decessi.

Per prevenire tali eventi, Stefan Gronemeyer, CEO del Servizio Sanitario dell'Associazione Federale, promuove un sistema di segnalazione obbligatorio. Poiché un tale sistema non è attualmente in vigore negli ospedali, le statistiche riflettono solo i casi avviati dai pazienti.

I danni derivanti dagli errori sono stabiliti in circa il 20% dei casi valutati.

Attualmente, il processo è il seguente: se un paziente sospetta un errore durante il trattamento, può contattare la sua assicurazione sanitaria statale, consentendo all'azienda di coinvolgere il Servizio Sanitario nell'indagine sul caso. Solo allora il caso viene incluso nelle statistiche. Nel 2023, ciò è avvenuto 11.500 volte, con un calo di circa 600 incidenti rispetto all'anno precedente.

In gran parte dei casi (71,1%), gli esperti non hanno riscontrato negligenza da parte del personale medico. In circa uno su cinque casi (21,5%), o pari a 2.679 trattamenti, i pazienti hanno subito danni a causa di errori medici. Ciò equivale a un numero relativamente stabile di casi rispetto all'anno precedente, con solo 17 casi in più segnalati. In tutte le altre valutazioni, non è stato stabilito alcun danno o alcun chiaro collegamento tra il danno e la negligenza.

Il numero di errori documentati è molto inferiore all'1% di tutti i trattamenti medici in Germania. A titolo di confronto, l'Associazione Federale dei Medici di Assicurazione Sanitaria Statale riferisce oltre 500 milioni di casi di trattamento annuali nelle pratiche. Tuttavia, questi errori possono ancora avere conseguenze significative per i pazienti.

Che tipo di danni provocano questi errori?

Nella maggior parte dei casi (65,5%), i pazienti sperimentano danni temporanei, mentre circa il 29,7% di quelli interessati continua a riscontrare effetti a lungo termine. Nel 2022, il Servizio Sanitario ha classificato 180 di questi danni a lungo termine come gravi, il che significa che i pazienti ora richiedono assistenza, hanno problemi alla vista o sono paralizzati.

La frequenza effettiva degli errori di trattamento è probabilmente molto più alta. Gli esperti ipotizzano che i danni prevenibili derivino dall'1% di tutti i trattamenti stazionari. " Inoltre, gli esperti stimano che circa 17.000 decessi prevenibili si verifichino annualmente nei nostri ospedali a causa di errori", ha spiegato il CEO Gronemeyer, citando uno studio di ricerca commissionato dall'Alleanza d'Azione per la Sicurezza del Paziente.

Per imparare da questi errori e prevenirne la ricorrenza, il Servizio Sanitario ritiene che debba essere implementato un sistema di segnalazione obbligatorio, senza sanzioni e anonimo per tali casi.

Chiamate per un fondo di solidarietà e segnalazione obbligatoria

"Quando si verificano questi errori, ci sono rischi nel processo di cura che richiedono una risoluzione sistematica", ha richiesto Gronemeyer. Ha criticato il fatto che la riforma ospedaliera proposta dal governo federale non include processi per prevenire gli errori, che sono diffusi all'estero.

La Fondazione Tedesca per la Protezione del Paziente ha pesantemente criticato la gestione degli errori in medicina. "I pazienti sono lasciati a se stessi. Non c'è cultura degli errori nelle pratiche e nelle case di cura", ha detto il membro del consiglio della fondazione, Eugen Brysch.

In risposta a un'inchiesta dell'agenzia di stampa dpa, il Ministero Federale della Salute (BMG) ha riconosciuto che le cliniche e le pratiche sono legalmente obbligate a sviluppare sistemi di segnalazione degli errori. "In entrambi il settore dell'assicurazione sanitaria statale e negli ospedali, le valutazioni mostrano un alto livello di implementazione dei sistemi di gestione e segnalazione degli errori", ha dichiarato il ministero.

Per risarcire coloro che ne sono colpiti, è necessario un fondo di solidarietà, come promesso nell'accordo di coalizione. "Non può essere che i danneggiati debbano aspettare a lungo prima che i loro diritti siano riconosciuti", ha criticato Brysch e ha invitato il ministro della salute a presentare un progetto di legge. Il BMG ha confermato di stare considerando la commissione di un concetto per la progettazione di un fondo di solidarietà.

I 75 decessi di pazienti menzionati in precedenza sono considerati come conseguenza di "Eventi mai", che sono gravi errori medici che non dovrebbero mai verificarsi e possono essere prevenuti. Lo studio di ricerca commissionato dall'Alleanza d'Azione per la Sicurezza del Paziente stima che circa 17.000 decessi prevenibili si verifichino annualmente negli ospedali a causa di errori.

