- Morte di un bambino non ancora nato - detenzione segreta di automobilisti sospettati di essere coinvolti in infortuni

Dopo l'incidente avvenuto lo scorso weekend a Hamburg che ha causato la morte di un bambino di due anni, le due persone sospettate di essere coinvolte sono state trattenute. Le indagini preliminari suggeriscono che i due uomini, di 22 e 24 anni, stavano partecipando a una corsa di strada illegale, che ha causato un incidente tra le loro auto e un furgone familiare, che trasportava il bambino deceduto e suo fratello gemello, come dichiarato dalla polizia lunedì.

Sulla base dei sospetti del loro coinvolgimento e del potenziale di fuga, sono state emesse mandate di arresto. I due individui sono stati successivamente catturati venerdì. Sono state raccolte anche prove incriminanti aggiuntive.

Il fratello gemello e la madre del bambino deceduto hanno subito gravi ferite.

Stando ai resoconti della polizia precedenti, i due uomini stavano viaggiando a tutta velocità lungo Schiffbeker Weg verso il distretto di Billstedt a Hamburg il 26 agosto. Una donna di 40 anni alla guida di un furgone familiare ha tentato di svoltare sulla strada, causando prima un incidente con l'auto del 24enne e poi con quella del 22enne. Quest'ultimo ha sbandato fuori strada e si è schiantato contro diversi alberi che bordavano il ciglio della strada.

In totale sei persone sono rimaste ferite negli incidenti. Il bambino di due anni, che era inizialmente in condizioni critiche, è purtroppo deceduto in ospedale. Oltre al bambino deceduto, suo fratello gemello e sua madre hanno subito gravi ferite. I due conducenti e un passeggero di 23 anni hanno riportato ferite lievi.

Le indagini sono in corso e si stanno cercando ulteriori testimoni.

