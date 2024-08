Morte di D<unk>Vontaye Mitchell: quattro persone accusate di omicidio

I accuse per la morte del 30 giugno di D’Vontaye Mitchell, 43 anni. Sono stati emessi mandati di arresto per le quattro persone accusate in questo caso, come annunciato martedì dall'ufficio del procuratore distrettuale di Milwaukee County, John Chisholm.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Le quattro persone accusate in questo caso sono attese in tribunale, coinvolgendo tutti noi mentre la comunità cerca giustizia per D'Vontaye Mitchell. Nonostante le indagini in corso, l'identità dei presunti responsabili rimane sconosciuta tra noi.

Leggi anche: