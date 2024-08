- Morsi di zecche, corpi celesti e idratazione in piscina

Giorno 5 al campo All-Star della giungla vede il conflitto in corso tra la DJane Giulia Siegel (49) e l'attrice di "Goodbye Germany" Danni Büchner (46), che divide il campo in due fazioni ostili. Le origini di questa tensione rimangono confuse, ma l'ultimo episodio di "Sono una celebrità - Clash delle leggende della giungla" (ora su RTL+, in onda in televisione lineare domani) fornisce ulteriore munizioni.

La star della realtà Mola Adebisi (51) e Kader Loth (51) iniziano la loro giornata con una caccia al tesoro e una spedizione di pesca. Il loro obiettivo? Dimostrare la loro compostezza e capacità di comunicare nonostante siano bendati. Ci sono sei chiavi in palio, una delle quali apre un tesoro. Con la vista coperta, Adebisi deve estrarre oggetti da un serbatoio usando una lunga canna da pesca e poi metterli in una scatola, aiutato da Loth. "La comunicazione tra un uomo e una donna è sia bella che sfidante," commenta Adebisi in seguito.

Quando il tempo scade, si aggiudicano tre chiavi, inclusa quella giusta. Il loro trionfo viene accolto con applausi mentre riportano il tesoro al campo. Tuttavia, devono collaborare con i loro compagni di campo per rispondere a una domanda - quanti minuti ci sono in una settimana? A) 10.080 o B) 14.560? Questa domanda riaccende la tensione. Siegel tenta di risolvere il problema scrivendolo sulla sabbia, ma il gruppo opta rapidamente per la risposta B, portando a un tesoro vuoto. "Quello è stato un atto di follia collettiva," si infuria Siegel.

La prossima disputa non tarda ad arrivare. La vincitrice di "Love Island" Elena Miras (32) critica Siegel per aver condiviso le sue sigarette con gli altri residenti, violando le regole. Miras teme di dover rinunciare ai suoi lussi come conseguenza. Siegel riconosce il problema all'interno del gruppo, ma in seguito assicura alla telecamera: "Mi assicurerò che nessuno se ne accorga più".

Nel quarto episodio, Danni Büchner ridistribuisce i ruoli, apparentemente sostituendo Siegel come cuoco del campo. Di conseguenza, Loth e l'ex concorrente di "Germany's Next Top Model" Sarah Knappik (37) sono ora responsabili dell'alimentazione degli abitanti del campo. Siegel osserva con disapprovazione dalle retrovie con i suoi alleati, Hanka Rackwitz (55) e Georgina Fleur (34), commentando le capacità culinarie dei suoi concorrenti. Knappik e Loth preparano un piatto a base di piede di coccodrillo, riso, zucchine, ananas e finocchio. Siegel rimembra: "Come può tutto questo diventare storto?".

Il giorno successivo, il gruppo esplode in discussioni riguardanti la gestione del fuoco, la raccolta dell'acqua e altri compiti. Büchner passa il testimone di capo squadra all'ex calciatore Thorsten Legat (55) al mattino. Legat decide di reintegrare Siegel come capo cuoco, irritando Büchner.

La costante discussione pesa su Georgina Fleur, che versa lacrime accanto al falò, sentendosi non apprezzata e trascurata. Tuttavia, dopo una discussione accesa con Adebisi, le cose sembrano migliorare.

E anche Sarah, nella sua conversazione con Kader Loth e Danni Büchner, piange mentre parla del suo passato a "Germany's Next Topmodel" e riflette sulla sua vita. Ha affrontato molte sfide e ora è "profondamente grata" - per entrambi i momenti alti e bassi.

Successivamente, Elena Miras imbocca una strada diversa - una che sale. Nella sfida della giungla "Ascesa verticale", la 32enne deve superare la sua paura dell'altezza e incontra lucertole, scarafaggi e serpenti di mais nel suo percorso per le stelle. Nel frattempo, il coach della squadra Thorsten Legat sperimenta serpenti che lo stalkerizzano. Il risultato: le lacrime di Elena, quattro delle dodici stelle possibili e un orgoglioso Thorsten che non smette di parlare al suo ritorno al campo.

Georgina si bagna nell'acqua per cucinare, Gigi parla della sua "religione del sesso"

Tra i conflitti dei campeggiatori durante l'episodio cinque, ci sono anche momenti strani. Georgina ha scoperto una pratica insolita nel campo - ruba l'acqua per cucinare dal fuoco e si concede un bagno caldo nel lavandino. "Un'idea brillante," pensa Hanka. "Ha rubato la mia idea," critica Giulia.

La star televisiva Gigi Birofio (25) cerca di combinare Hanka con suo zio italiano. Tuttavia, quando l'attrice rivela di identificarsi ora come asessuale e di non essere interessata al sesso, Gigi è lasciato senza parole, quasi mettendo in discussione le sue convinzioni: "Quella è la mia fede, i tre comandamenti di Gigi: 'Mangia, Sesso, Dormi'".

