- Moritz rimane fedele ai più giovani, non tollerano gli anziani.

Attore Moritz Bleibtreu (52) auspica maggiore tolleranza da parte delle generazioni più giovani nei confronti delle opinioni degli anziani in alcuni dibattiti sociali. Riguardo alle discussioni emotive sul genere, per esempio, "mi manca ogni senso di proporzione", ha detto all'edizione tedesca di "Playboy". Anche se è giusto e corretto avere questi dibattiti, "ci sono persone di un'epoca diversa che potrebbero trovare questo strano, e dovremmo riconoscerlo".

Anche lui spera di non apparire come un "vecchio uomo bianco", ma ci sono "certi punti di vista" che lo mettono alla prova - "dove dico: Ah, così si fa oggi, va bene, se lo dite voi", ha spiegato la star del cinema ("Lola corre", "Elementarteilchen", "Der Baader Meinhof Komplex").

Bambini naturali come starnutire

Il modo in cui i bambini vengono cresciuti è cambiato molto. "Il fatto che oggi si faccia tanto chiasso probabilmente ha a che fare con il vivere in una società in cui si fanno soldi su tutto, compresi i timori e le preoccupazioni dei genitori. È un mercato redditizio che può essere monetizzato molto bene", ha detto Bleibtreu a "Playboy".

Per lui personalmente, avere figli è la cosa più naturale del mondo. "Ecco perché amo le società in cui i bambini sono integrati nella normalità della vita quotidiana". Quando viveva in Italia 20 anni fa, i bambini facevano semplicemente parte di quasi ogni aspetto della vita, "erano solo bambini, e c'erano - proprio come potresti avere un colpo di tosse in mezzo".

Desiderato stile di vita borghese

Nato a Monaco e cresciuto a Hamburg in una famiglia di attori, Bleibtreu trovava il stile di vita non convenzionale di sua madre tremendo. "Pensavo che fosse tutto tremendo, desideravo uno stile di vita borghese, regole". Oggi, vede che è un vantaggio aver conosciuto diverse approcci fin da subito e ora, come padre, può decidere: "Cosa prendo da entrambi i mondi? Dove mi oriento verso le tradizioni, e dove potrebbe essere una buona cosa infrangere le convenzioni?".

