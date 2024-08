- Moritz Bleibtreu sul tema del parto: "Ho avuto paura"

La domanda più importante che si possa fare nella vita, e alla cui risposta si dovrebbe riflettere attentamente, è: Voglio avere figli? In questo contesto, diversi aspetti giocano un ruolo importante. Qual è la situazione finanziaria? Posso realmente permettermi di avere figli? L'attore Moritz Bleibtreu ha discusso queste paure con Barbara Schoeneberger nel loro podcast "Mit den Waffeln einer Frau". È emerso: Bleibtreu si pente quando pensa di avere figli.

Moritz Bleibtreu si pente del tardivo paternità

"Se avessi saputo quanto è fantastico, avrei iniziato a 18 anni", ha detto l'attore. Oggi, vede ciò che è diventato un problema per lui e la sua generazione: "La paura dei figli che ci è stata inculcata! I soldi, e hai bisogno di questo e hai bisogno di quello - e non troppo presto!", è stato detto alle donne di non diventare dipendenti. "Molto di questo è assolutamente corretto, ma molto di questo è anche assoluto nonsenso", dice. Come padre di un quasi 16enne, ha imparato: "È tutto possibile".

Schoeneberger, inizialmente non completamente convinta dagli argomenti di Bleibtreu, alla fine è d'accordo. "Se avessi saputo, avrei voluto iniziare anche io prima", dice la madre di 36 anni.

Sua madre ha visto suo figlio solo per breve tempo

"Se si inizia così tardi, come fanno la maggior parte delle persone ora, si perde così tanto", continua Bleibtreu. "In primo luogo, diventa difficile avere altri figli. In secondo luogo, i tuoi genitori non diventano più giovani. Mia madre ha visto mio figlio solo per mezzo anno, perché poi è morta", dice la star del cinema. Aveva già 38 anni quando è nato suo figlio. Subito dopo, la madre di Bleibtreu, l'attrice Monica Bleibtreu, è morta. "Se l'avessi avuto a 18 anni, avrebbe avuto una nonna per 20 anni", spiega.

Sembra che Bleibtreu abbia riflettuto molto su questo problema dell'esitazione nell'avere figli. "Penso che abbiamo creato un uovo con questo pensiero anti-autoritario degli anni '70, stiamo demolendo tutto ciò che è tradizionale e conservatore", dice Bleibtreu.

Secondo l'Ufficio statistico federale, l'età dei genitori al momento della nascita del primo figlio è aumentata costantemente negli ultimi decenni. E non solo quello: il tasso di natalità in Germania sta diminuendo in modo insolito (per saperne di più, clicca qui). Ci sono molte ragioni per questo. Crisi climatica, guerre, inflazione e costi della vita in aumento sono solo alcuni esempi.

Il messaggio di Moritz Bleibtreu è chiaro: non c'è bisogno di avere paura.

