- Monumenti murari a Berlino e Brandeburgo

Berlino e Brandeburgo commemorano il 63° anniversario della costruzione del Muro di Berlino, ricordando le vittime del regime di frontiera della DDR. Martedì, rappresentanti della politica e della società parteciperanno a diversi eventi per ricordare le conseguenze di decenni di divisione e coloro che sono stati uccisi mentre tentavano di fuggire.

Il Governatore di Berlino Kai Wegner (CDU) parteciperà prima a un servizio nella Cappella della Riconciliazione sulla Bernauer Straße e poi deporrà una corona al Memoriale del Muro di Berlino. Poco dopo, parteciperà alla commemorazione delle vittime del Muro di Berlino al Memoriale di Peter Fechter a Kreuzberg. Il 18enne Fechter fu ucciso lì ad agosto 1962 dalle guardie di frontiera della DDR mentre tentava di fuggire.

Wegner vede i resti del muro come un simbolo di speranza. "Con disprezzo per l'umanità, il regime della SED ha costruito un muro proprio attraverso la nostra città nel 1961", ha detto. Le rovine di questo muro servono come promemoria per rimanere vigili, ma sono anche un simbolo di speranza che il desiderio di libertà supererà sempre l'ingiustizia.

Nel Brandeburgo, è prevista una manifestazione commemorativa al Ponte di Glienicke, alla quale parteciperà tra gli altri la Presidente del Landtag Ulrike Liedtke. Più tardi nel pomeriggio, il governo dello stato, i membri del Landtag e la comunità di Großbeeren, quest'anno ospite, ricorderanno insieme le vittime della divisione tedesca e del regime di frontiera della DDR.

Il Presidente del Ministero Woidke terrà il discorso commemorativo. Inoltre, il sindaco di Großbeeren Tobias Borstel e il testimone oculare Michael Valentin interverranno. Prima della costruzione del Muro di Berlino, il piccolo villaggio di Osdorf era situato nella comunità di Großbeeren. Il villaggio fu demolito e i suoi circa 150 abitanti furono reinsediati nella vicina Heinersdorf.

La costruzione del Muro di Berlino iniziò il 13 agosto 1961. La leadership della DDR aveva l'obiettivo di fermare l'esodo di massa di persone verso Berlino Ovest e la Germania Ovest, che stava compromettendo l'economia della DDR e destabilizzando lo stato. La barriera di circa 155 chilometri divise Berlino per più di 28 anni.

