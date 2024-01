Mondiali di calcio 2022: Amnesty International chiede alla FIFA di stanziare almeno 440 milioni di dollari per risarcire i lavoratori migranti in Qatar

In una lettera aperta inviata al presidente della Fifa Gianni Infantino, Amnesty International e una selezione di altri gruppi per i diritti umani hanno affermato che l'organo di governo del calcio mondiale dovrebbe collaborare con il Qatar per "stabilire un programma completo per garantire che tutti gli abusi sul lavoro a cui la Fifa ha contribuito siano riparati".

"A sei mesi dall'apertura dei Mondiali di calcio Qatar 2022, centinaia di migliaia di lavoratori migranti non hanno ricevuto un adeguato risarcimento, anche economico, per i gravi abusi sul lavoro subiti durante la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture essenziali per la preparazione e lo svolgimento dei Mondiali in Qatar", si legge nella lettera.

"La FIFA dovrebbe riservare un importo non inferiore ai 440 milioni di dollari di premio offerti alle squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo, da investire in fondi per sostenere la riparazione".

Il trattamento dei lavoratori migranti in Qatar è stato ampiamente criticato durante la preparazione del torneo.

Amnesty International afferma che i problemi, che includono condizioni di lavoro non sicure e orari eccessivi, sono "diffusi" nel Paese.

La lettera dice anche che le autorità del Qatar "non hanno indagato sulle cause della morte di migliaia di lavoratori migranti dal 2010".

Pur riconoscendo i progressi compiuti per proteggere i diritti dei lavoratori nel Paese, la lettera afferma che gli aiuti sono arrivati troppo tardi e che il "sistema di sponsorizzazione kafala" del Paese ha permesso a "datori di lavoro senza scrupoli di abusare impunemente dei lavoratori migranti".

"Sebbene possa essere troppo tardi per cancellare le sofferenze degli abusi del passato, la Fifa e il Qatar possono e devono agire per fornire un risarcimento e prevenire ulteriori abusi", ha dichiarato Agnès Callamard, segretario generale di Amnesty International.

"Fornire un risarcimento ai lavoratori che hanno dato tanto per la realizzazione del torneo e prendere provvedimenti per garantire che tali abusi non si ripetano mai più, potrebbe rappresentare una svolta importante nell'impegno della FIFA a rispettare i diritti umani".

La risposta della FIFA

La FIFA ha dichiarato di aver accolto con favore il riconoscimento da parte di Amnesty delle riforme del lavoro nel Paese e ha affermato che, insieme al Comitato supremo per la consegna e l'eredità del Qatar (SC), sta "attuando un processo di due diligence senza precedenti" in relazione alla protezione dei lavoratori coinvolti nei preparativi della Coppa del Mondo.

Ha inoltre dichiarato che "sta valutando il programma proposto da Amnesty International", ma che il rapporto riguardava "un'ampia gamma di infrastrutture pubbliche non specifiche della Coppa del Mondo FIFA costruite dal 2010".

"Quando le aziende che lavorano in relazione alla Coppa del Mondo FIFA violano i loro obblighi, la FIFA e il Comitato di vigilanza lavorano per garantire che il torto sia riparato dall'entità che ha causato l'impatto, di solito l'azienda che impiega il rispettivo lavoratore", ha detto un portavoce della FIFA in una dichiarazione alla CNN.

Come conseguenza delle iniziative di benessere dei lavoratori da parte degli organizzatori del torneo, innumerevoli lavoratori hanno ricevuto una riparazione in varie forme, tra cui il pagamento degli stipendi arretrati, il rimborso delle spese di assunzione attraverso il programma di rimborso universale del Comitato di vigilanza e altre forme di compensazione".

"Nell'ambito degli sforzi del Comitato per garantire il rimborso delle spese di assunzione, ad esempio, i lavoratori hanno ricevuto pagamenti per un totale di 22,6 milioni di dollari al dicembre 2021, con ulteriori 5,7 milioni di dollari impegnati dagli appaltatori.

"Altre forme di riparazione includono il rafforzamento delle pratiche aziendali per garantire la non ripetizione, o misure punitive imposte dagli organizzatori del torneo o dal Ministero del Lavoro".

In un comunicato, SC ha dichiarato di aver "lavorato instancabilmente per garantire il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori impegnati nei progetti della Coppa del Mondo FIFA del Qatar".

I funzionari del Qatar hanno contestato con forza le accuse di violazione dei diritti dei lavoratori in precedenti dichiarazioni.

All'inizio di quest'anno, il segretario generale di Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, ha dichiarato che la sua nazione ha "trascorso 12 anni di lavoro continuo dedicato alla realizzazione di un torneo che lasci eredità sociali, umane, economiche e ambientali veramente trasformative".

In risposta all'ultimo rapporto di Amnesty International, il Ministero del Lavoro del Qatar ha dichiarato che "le riforme del lavoro del Paese continueranno a svolgersi a un ritmo tale da garantire un cambiamento olistico e duraturo".

"Il nuovo rapporto mina gran parte della buona volontà che è stata generata. L'impegno darà sempre risultati migliori delle condanne, soprattutto quando queste vengono richieste in modo irragionevole", si legge in un comunicato.

All'inizio del mese, a Infantino è stato chiesto se la FIFA si sarebbe impegnata nei confronti delle famiglie delle persone morte durante i preparativi del torneo.

"Quando si tratta della costruzione degli stadi della Coppa del Mondo - stiamo indagando su tutte queste questioni con enti esterni - in realtà sono tre le persone che sono morte", ha detto, affrontando le critiche mosse alla FIFA e ai funzionari del Qatar sui lavoratori migranti.

"Quando si dà lavoro a qualcuno, anche in condizioni difficili, gli si dà dignità e orgoglio. Non è carità. Non si fa la carità.

"Non si dà qualcosa a qualcuno per poi dire: 'Ok, resta dove sei'. Mi sento bene perché posso darti qualcosa'".

I Mondiali di calcio del 2022 si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre di quest'anno.

Fonte: edition.cnn.com