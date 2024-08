- Mönchengladbach mantiene la sicurezza dopo un rinvio a Aue.

Borussia Mönchengladbach ha superato con successo un difficile primo turno nella DFB-Pokal contro il FC Erzgebirge Aue, conquistando una vittoria per 3-1 (1-1) nonostante una partita ostica. Il nuovo acquisto Mika Clausen ha dato il vantaggio all'Aue dopo soli 8 minuti, ma Franck Honorat (35') e Luca Netz (52') hanno ribaltato la situazione a favore della squadra della Bundesliga, con 14.811 spettatori presenti. Alassane Plea (70') ha sigillato la vittoria, mentre Julian Weigl ha fallito un rigore, con il portiere dell'Aue Martin Männel che ha effettuato una parata strepitosa.

Per i primi 30 minuti, la squadra della Bundesliga ha faticato nel caldo torrido contro i padroni di casa, che hanno preso un meritato vantaggio di 1-0. Boris Tashchy ha umiliato i Gladbach con una lunga corsa in solitaria, lasciando Kilian Jacobs alle spalle. Clausen ha poi insaccato la traversa di Jacobs oltre l'incredulo Jonas Omlin.

Gladbach ha avuto bisogno di alcuni aggiustamenti

Solo all'intervallo il coach Gerardo Seoane ha avuto la possibilità di riorganizzare la sua squadra, e ha funzionato. Il nuovo acquisto Kevin Stöger ha preso il controllo a centrocampo, distribuendo abilmente i palloni ai giocatori delle ali instancabili agli angoli, che poi hanno minacciato l'avversario con i loro cross e contropiedi. Di conseguenza, il pareggio era imminente. Dopo aver fallito le occasioni per Itakura (31') e Stöger (32'), Honorat ha presto capitalizzato, insaccando di testa.

Despite continuing to dominate, the visitors failed to capitalize on their opportunities. The largest of these opportunities went astray when Weigl converted a well-struck penalty, but Männel responded with an outstanding save.

Borussia più astuta dopo l'intervallo

Al rientro, la Borussia ha mantenuto la pressione offensiva, lanciando attacchi contro gli Erzgebirgeri dalla loro metà campo, portando a errori che hanno portato al gol di vantaggio attraverso Netz.

Gli ospiti hanno lottato coraggiosamente contro una sconfitta imminente, attaccando audacemente e pagando il prezzo ancora una volta. Poiché l'arbitro Florian Badstuber non ha interrotto il gioco dopo l'infortunio di Jakob, Plea si è trovato in posizione di tiro dalla linea dell'area di rigore e ha superato Männel per la terza volta.

