- "Monarch" e utensili: Bad Nauheim onora Elvis

Migliaia di appassionati Elvis hanno commemorato il loro eroe del rock 'n' roll in un festival a Bad Nauheim. Indossando gonne, acconciature a alveare e baffi, i fan hanno reso omaggio all'icona della musica (nato nel 1935, scomparso nel 1977) durante la 22ª edizione del "European Elvis Festival". I sosia di Elvis e le lucenti auto americane muscolose si sono allineati per lo spettacolo. Alcuni fan devoti hanno addirittura esibito l'immagine del cantante sulla loro pelle come tatuaggio.

Per cinque giorni, le canzoni del "Re" e la musica del suo tempo hanno risuonato alle feste e ai concerti. Una mostra speciale ruotava intorno alle esibizioni dal vivo del cantante statunitense ("Heartbreak Hotel") e ha esposto pezzi originali della sua collezione, come i suoi vestiti, gli strumenti, i documenti e i manifesti promozionali. La festa di apertura di venerdì sera è stata molto frequentata.

Il numero finale di visitatori verrà rivelato presto. "Despite the unfavorable weather, the response has been positive," revealed a spokesperson on Sunday. "We're wrapping up the festival today with a film, and that concludes this year's celebration."

Elvis Presley ha prestato servizio come soldato a Friedberg, vicino a Bad Nauheim, dal ottobre 1958 al marzo 1960 e ha trascorso il suo tempo in quella zona. Gli interessati possono esplorare i luoghi originali attraverso i tour guidati.

