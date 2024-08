- Monarca Pitone catturato a Glauchau - ricerca del proprietario in corso

Una persona ha trovato un serpente, lungo circa un metro, all'ingresso posteriore di una struttura a Glauchau. Ha informato le autorità, che hanno temporaneamente spostato il rettile in un negozio di animali in un contenitore, come riportato in un comunicato. Il serpente sembra essere un pitone reale nero-marroncino. Si sta cercando il proprietario e la stazione di polizia di Glauchau sta chiedendo informazioni.

I pitone reale non sono velenosi e sono generalmente considerati tranquilli. Vengono spesso tenuti in terrari. Il loro colore è marrone scuro con caratteristiche macchie chiare marroni o gialle e provengono dall'Africa occidentale e centrale. Si nutrono di topi, ratti e specie di uccelli, che schiaccia e strangola con i suoi anelli.

Il pitone reale, nonostante sia una specie di grandi dimensioni, è generalmente docile verso gli esseri umani, motivo per cui è stato posto in un negozio di animali. Durante la ricerca del proprietario, le autorità potrebbero scoprire che anche altri animali esotici vengono tenuti nel negozio.

