Monaco intende rafforzare le misure di sicurezza al Wiesn.

Misure di sicurezza potenziate sono previste per l'Oktoberfest di Monaco, dopo l'incidente di accoltellamento tragico a Solingen. Il sindaco Dieter Reiter ha dichiarato: "Date le attuali condizioni di sicurezza, rafforzeremo i controlli". Ciò potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi ai punti di ingresso. Reiter ha sottolineato: "La sicurezza è la priorità assoluta".

La Wiesn, riconosciuta come la più grande festa popolare del mondo, accoglie milioni di visitatori da diverse nazioni ogni anno. quest'anno l'Oktoberfest si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre.

Nel fine settimana, Clemens Baumgaertner, capo della Wiesn (CSU), ha confermato il ripristino del piano di sicurezza. "Mentre Solingen non ci fa deviare dalla nostra strada e non dobbiamo ricominciare da zero poiché questo tipo di attacchi è già previsto nel piano di sicurezza, sarebbe negligente non riesaminare tutto di nuovo", ha precisato.

Un incidente di accoltellamento mortale dello scorso venerdì ha lasciato tre persone morte a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La procura federale ha assunto la responsabilità del caso e sta esaminando un sospetto di 26 anni, siriano, per accuse di omicidio e presunta appartenenza al gruppo estremista Stato Islamico (IS). L'imputato è attualmente in custodia.

Le misure di sicurezza potenziate all'Oktoberfest potrebbero avere conseguenze significative per l'esperienza dei visitatori, come tempi di attesa più lunghi a causa di controlli di sicurezza più rigorosi. Alla luce dell'incidente tragico di Solingen, è fondamentale riesaminare e adattare il piano di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti i visitatori dell'Oktoberfest.

